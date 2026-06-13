5 diseños de piñatas caseras de Snoopy: ideales para las fiestas infantiles

La elección de una piñata para los cumpleaños infantiles suele ser tarea compleja y es que los niños buscarán personajes de cuentos infantiles, cómics, series o cantantes y que tengan su imagen para que sea el centro de atención de las fiestas. Uno de los personajes más emblemáticos y que continúa eligiéndose es ‘Snoopy’ que si bien fue creada en 1950, continúa siendo elegido y por eso, te vamos a compartir cuáles son los cinco diseños para que hagas en casa.

Tal como mencionábamos, ‘Snoopy’ es un personaje de cómics que trata las aventuras de un perro Beagle y que con el transcurso del tiempo, se convirtió en uno de los personajes más icónicos de todos y que su historia ha trascendido llegando a la pantalla grande, a series e incluso se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles. Por eso, no puede faltar una piñata de este querido personaje y que es fácil de hacer.

Si estás organizando una fiesta infantil con la temática de Snoopy, tendrías que saber que hay cinco diseños que son muy fáciles de replicar y que con esto apelarás a la creatividad y te ayudará a ahorrar dinero. Además, no necesitarás de muchos elementos, por lo que te vamos a compartir cuáles son los materiales y los cinco pasos.

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Materiales para la piñata de Snoopy

Cartones grandes

Imagen de Snoopy del tamaño que prefieras

Papel crepé blanco y negro

Tijera o cúter

Cinta adhesiva y silicon

Hilo

Fibrón

Cómo hacer la piñata de Snoopy

Recortar la imagen de Snoopy con la tijera Remarcar sobre el cartón con un fibrón para luego recortar con la tijera para obtener dos figuras Realizar un agujero en la parte superior para pasar el hilo Unir las dos partes de la piñata con cartón en los costados para luego unirlos con silicona y reforzar con cinta adhesiva Decorar la piñata con papel crepé siguiendo la figura y dejar secar