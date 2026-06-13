5 diseños de piñatas caseras de Snoopy: ideales para las fiestas infantiles
Si quieres tener a este clásico personaje de caricaturas en la piñata, es mejor que tengas en cuenta estas opciones.
La elección de una piñata para los cumpleaños infantiles suele ser tarea compleja y es que los niños buscarán personajes de cuentos infantiles, cómics, series o cantantes y que tengan su imagen para que sea el centro de atención de las fiestas. Uno de los personajes más emblemáticos y que continúa eligiéndose es ‘Snoopy’ que si bien fue creada en 1950, continúa siendo elegido y por eso, te vamos a compartir cuáles son los cinco diseños para que hagas en casa.
Tal como mencionábamos, ‘Snoopy’ es un personaje de cómics que trata las aventuras de un perro Beagle y que con el transcurso del tiempo, se convirtió en uno de los personajes más icónicos de todos y que su historia ha trascendido llegando a la pantalla grande, a series e incluso se ha convertido en temática de decoración de cumpleaños infantiles. Por eso, no puede faltar una piñata de este querido personaje y que es fácil de hacer.
Si estás organizando una fiesta infantil con la temática de Snoopy, tendrías que saber que hay cinco diseños que son muy fáciles de replicar y que con esto apelarás a la creatividad y te ayudará a ahorrar dinero. Además, no necesitarás de muchos elementos, por lo que te vamos a compartir cuáles son los materiales y los cinco pasos.
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Materiales para la piñata de Snoopy
- Cartones grandes
- Imagen de Snoopy del tamaño que prefieras
- Papel crepé blanco y negro
- Tijera o cúter
- Cinta adhesiva y silicon
- Hilo
- Fibrón
Cómo hacer la piñata de Snoopy
- Recortar la imagen de Snoopy con la tijera
- Remarcar sobre el cartón con un fibrón para luego recortar con la tijera para obtener dos figuras
- Realizar un agujero en la parte superior para pasar el hilo
- Unir las dos partes de la piñata con cartón en los costados para luego unirlos con silicona y reforzar con cinta adhesiva
- Decorar la piñata con papel crepé siguiendo la figura y dejar secar
Diseños de piñatas de Snoopy pic.twitter.com/cjeOf1nB8x— ShowMundial (@ShowmundialShow) June 11, 2026