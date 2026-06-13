Los 3 errores que debes evitar para no matar tus plantas de interior, según jardineros expertos

Las plantas de interior son fundamentales para decorar un hogar y es que gracias a la belleza de las hojas podremos darle un estilo diferente a los ambientes. Pero, más allá de lo que aportarán sus hojas y los beneficios que tiene en el interior, es fundamental saber cuidarlas porque pueden verse afectadas y en el caso extremo, morir. Por este motivo, es que los jardineros expertos comentaron cuáles son los tres errores que debes evitar cometer para mantenerlas vivas y fuertes.

¿Las plantas realmente sienten? Esto es lo que se dice y lo que es

Entre las características que debemos mencionar de las plantas de interior es que se adaptan perfectamente a los ambientes cerrados, teniendo en cuenta que han crecido en zonas tropicales y no resistirán estar en el exterior. Pero, más allá de que pensemos que son fáciles de cuidar, requieren de un cuidado particular, porque en México hay un alto índice de mortalidad de plantas de interior y que ha llevado a los jardineros expertos a explicar los motivos.

En primer lugar, los jardineros especialistas aseguraron que las condiciones de los departamentos, tales como luz, humedad, calidad del sustrato y agua, difieren de los ecosistemas de origen de la mayoría de las plantas de interior. Es por este motivo que la comunidad científica y laboratorios académicos coinciden en una serie de errores frecuentes y que debemos evitar.

Riego: entre la deshidratación y la hipoxia

Uno de los errores más comunes que se comete es el exceso de riego y los investigadores manifestaron que la saturación hídrica desplazará el oxígeno de los macroporos del sustrato provocando hipoxia. Además, favorece la proliferación de patógenos.

Iluminación

Los jardineros coincideron en que uno de los errores más frecuentes es elegir plantas por la apariencia, y la orientación de las ventanas condiciona la calidad y cantidad de radiación que recibe cada rincón. A su vez, la sobreeexposición a la luz generará quemaduras

Sustratos: el peligro oculto de la "tierra del monte"

Si se utiliza la "tierra de monte" causará un doble daño en las plantas, teniendo en cuenta que destruye los suelos forestales y biodiversidad

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