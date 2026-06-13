Cómo decorar un pastel de Spiderman para festejar los cumpleaños de los niños
Para poder decorar este pastel con este superhéroe, deberás seguir esta recomendación.
Cuando hablamos del Universo Marvel, inmediatamente pensamos en ‘Spiderman’ y es que con el transcurso de los años, el ‘Hombre Araña’ se ha convertido en el superhéroe favorito de muchos chicos. Más allá de los cómics, su popularidad se dio cuando llegó al cine y desde ese momento, que se ha convertido en temática de muchos cumpleaños infantiles y lo que te vamos a compartir a continuación es cómo decorar un pastel de este superhéroe en simples pasos y que será ideal para festejar un cumpleaños infantil.
A la hora de organizar un cumpleaños infantil, hay ciertos aspectos que no tienen que pasar desapercibidos, como es la temática que se elegirá para la ocasión, como así también otros elementos como la piñata o el pastel. Tanto es así que uno de los personajes más buscados y que es furor es ‘Spiderman’, ya que se ha convertido en el ídolo de niños y niñas, y por ser uno de los superhéroes más buscados de todos.
Si te encuentras organizando una fiesta de cumpleaños infantil para tu hijo o hija y la temática es sobre ‘El Hombre Araña’ no debes preocuparte, teniendo en cuenta que podrás decorar un pastel con este superhéroe que será muy fácil de hacer y que en este caso, necesitarás de pocos ingredientes y cómo hacer el paso a paso.
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Ingredientes para decorar el pastel de Spiderman
- Colorante en gel rojo intenso, azul brillante y negro
- 1 caja de preparado para pastel
- 3 huevos
- 1 taza de leche
- ½ taza de aceite vegetal
- 2 tazas de crema de mantequilla
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Cómo decorar el pastel de Spiderman
- Dividir la crema, por lo que tendrás que separar la crema blanca en tres porciones: una grande para el color azul, una mediana para el rojo y otra para el negro
- Teñir las cremas utilizando los colorantes en gel para no alterar la cobertura y mezclar bien hasta lograr tonos vibrantes
- Aplicar una capa delgada de crema por todo el exterior del pastel, alisar con el scrapper para sellar todas las migas sueltas
- Llevar el pastel al refrigerador por 20 minutos
- Colocar la crema azul en una manga pastelera y cubrir los laterales inferiores y la mitad del contorno del pastel
- Rellenar otra manga con la crema roja y cubrir la capa superior del pastel
- Usar la espátula limpia en la parte superior y el alisador en bordes laterales, girar la base giratoria de manera fluida para crear una transición limpia
- Colocar la crema negra en una manga y dibujar la telaraña o dibujar la silueta de Spiderman