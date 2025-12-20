Así debes purificar tu casa antes de la Navidad

Estamos a muy pocos días de que llegue una de las fechas más esperadas que es Navidad . Este es un día mágico para el que debemos prepararnos para aprovechar lo que más se pueda su energía.

Si crees en el poder de la Navidad y quieres obtener tus beneficios pues debes comenzar un importante ritual el 21 de diciembre, es decir mañana, para poder tener una celebración al máximo. Para comenzar tienes que ordenar tu casa.

Es importante que saques todo aquello que no uses, es momento de despojos para que puedas abrir espacio a cosas nuevas y mejores oportunidades. Deshazte de papeles viejos, prendas o cosas rotas que tengas, ya que eso te permitirá abrir espacio para liberar energías estancadas. Tienes que realizar dos pasos importantes:

Primero es darle intención a tu ritual para que esto sea más efectivo, también puedes agregar algo nuevo a tu hogar ya sea un mueble o un objeto decorativo. El segundo paso es poder armonizar tu hogar con sahumerios. Vas a depurar la energía y la limpiará. Usa incienso o quema una cáscara de cítricos para activar la prosperidad.

¿Cómo realizar el ritual de purificación de Navidad?

La Navidad es mucho más que decoraciones y regalos, es un momento para abrir espacio a lo nuevo y recibir la luz de la época.

Tienes que ordenar tu hogar, libera todo aquello que no sirve para renovar detalles que quieras transformar. Puedes hacer un sahumerio consciente con hierbas, cáscaras de cítricos o cebolla seca, recorriendo cada rincón mientras limpias y llenas de buenas vibras tu hogar.

Después tienes que encender una vela verde, amarilla, roja o blanca, y realiza una oración de bendición para poder invitar la paz, la abundancia, el amor y la alegría. Tu hogar se convierte en un portal de luz y renovación, y tú recibes toda esa energía positiva.

