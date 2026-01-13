¿Tienes el cabello reseco y maltratado?: Estas son 3 mascarillas para hidratar y cerrar las puntas de tu pelo

Con tantas fiestas y eventos los últimos meses del 2025, es necesario restaurar el cabello, el cuál se sometió a procedimientos que lo dañaron e incluso abrieron las puntas con el uso del calor, por eso aquí te presentamos las mejores tres mascarillas para repararlo y que así esté lleno de brillo y humectación.

¿Cuáles son las mejores mascarillas para hidratar el cabello?

Mezcla de aceites: En un recipiente vas a mezclar aceite de almendra y aceite de coco, vas a colocar un poco de medios a puntas sobre el cabello y lo dejaras actuar veinte minutos aproximadamente antes de bañarte. Es importante que cuando lo tengas sobre tu cabello no te expongas al sol. Al bañarte es importante que utilices enjuague. El aceite de almendras da una gran hidratación al cabello, por lo que es ideal si está seco, por otro lado controla el frizz y favorece a cerrar las puntas mientras que el aceite de coco te ayudará a aportar brillo, además de que lo nutre profundamente.

aceite para cabello|Crédito: Pexels

romero|Crédito: Unsplash

Sábila con aceite de ricino: Esta mascarilla te hará lucir un cabello más sano y sedoso. En un bowl mezcla una rama de sábila, puedes cortarla en cuadritos, después añadiras aceite de ricino, dejarás actuar la mezcla cinco minutos y después te colocarás todo de medios a puntas. Deberás dejar actuar de 20 a 30 minutos antes de bañarte. Es importante que después de la ducha no seques con calor para que la mascarilla pueda hacer su efecto.

Sábila|Crédito: Unsplash

¿Cada cuándo es recomendable usar mascarillas caseras en el cabello?

A pesar de que son mascarillas que ayudan al fortalecimiento y nutrición del cabello es importante no abusar de su uso. Lo ideal es que para el cabello normal se utilice al menos una vez por semana y para el cabello extremadamente dañado al menos dos veces a la semana. Es importante analizar qué reacciones tiene el cabello durante esos días para saber si las mascarillas le favorecen al pelo o si es mejor suspenderlas.