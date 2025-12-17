SEP da información importante sobre las vacaciones de invierno

Desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) han confirmado por medio de su Calendario Escolar, las fechas de las vacaciones invierno. Esta época es muy esperada debido a que le permite a los estudiantes y maestros de educación básica disfruten las festividades de Navidad , Año Nuevo y Reyes Magos.

De esta manera tendrán un periodo de vacaciones que corresponde al ciclo escolar 2025-2026, que además contará con una duración de 23 días consecutivos.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno?

La SEP ha manifestado que las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 22 de diciembre de 2025, por lo que el último día de clases será este viernes 19 de diciembre. No falta nada para que los alumnos, docentes y padres tengan días para disfrutar en familia y por supuesto descansar.

En esta oportunidad el periodo de vacaciones contará con más días de descanso si se compara con el ciclo escolar anterior que contó con 21 días de relajo. En esta oportunidad se les dará dos días más por lo que el total será de 23.

⏯️ #SEPInforma

🟢 El secretario @mario_delgado anunció la construcción de 130 #Ciberbachilleratos

🟢 Presentamos el Programa de Trabajo para la Educación de la Primera Infancia 2025-2030

🟢 Nuestro titular presentó los avances en materia educativa del #PlanMichoacán

🟢 Entregamos… pic.twitter.com/QjOJv6JJmZ — SEP México (@SEP_mx) December 15, 2025

El regreso a clases, según la SEP, está programado para el lunes12 de enero de 2026.Sin embargo, los maestros tendrán que regresar a sus labores el miércoles 7 de enero de 2026 con el objetivo de poder participar en el Taller Intensivo de Formación Continua que se dedica a la actualización profesional y planeación académica.

El calendario escolar de la SEP establece que este periodo vacacional está dirigido para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

Por otro lado tenemos que mencionar que aquellos estudiantes que pertenecen a la educación medio superior y superior tienen sus propios calendarios académicos.

Los próximos periodos vacacionales del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP serán en Semana Santa y las vacaciones de verano.

