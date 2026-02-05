Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en los últimos días de febrero

Cada cierto tiempo, la aplicación de WhatsApp tiene ciertas actualizaciones para poder funcionar de mejor forma y dar un buen servicio a sus millones de usuarios. Sin embargo, para este febrero del 2026, se detalló que una gran cantidad de celulares con sistema Android, ya no podrán usar la plataforma de mensajería instantánea.

De acuerdo con lo que se sabe, la aplicación de mensajería va a limitar su compatibilidad solamente con equipos que tengan las versiones más actuales de sus sistemas operativos, mientras que los celulares que no lo tengan, no podrán descargar o actualizar la aplicación.

Al Extremo | Programa 04 de febrero del 2026

¿Qué celulares Android se van a quedar sin WhatsApp?

Por medio de un anuncio, Meta ha confirmado que los dispositivos que tengan un sistema operativo antiguo se van a ver afectados, principalmente todos los celulares que salieron al mercado antes del 2014.

En otras palabras, se determinó que la aplicación dejará de funcionar en aquellos dispositivos que no cuenten con Android OS 5.0 (Lollipop) o una versión posterior. Por ese motivo, los celulares que tengan los siguientes sistemas, se van a quedar sin WhatsApp en febrero:



Android 4.4 KitKat,

Android 4.3 Jelly Bean,

Android 4.2,

Android 4.1

Los celulares que van a quedarse sin servicio de WhatsApp, son los siguientes modelos:

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Sony Xperia M

LG Optimus L7 II

Motorola Moto E (1.ª generación)

Mientras que para los dispositivos Apple se mantendrá disponible para todos los iPhone que cuenten con iOS 15.1 o versiones posteriores, por lo que dispositivos como iPhone 6, iPhone 6 Plus y modelos anteriores van a dejar de ser compatibles con WhatsApp.

Finalmente, se determinó que estos dispositivos ya no tendrán actualización de WhatsApp y no solo eso, sino que no tendrán la seguridad que ofrece la aplicación.

