Famoso es encontrado muerto en el patio de su casa

El mundo de la industria musical se ha vestido de luto luego de que se diera a conocer el fallecimiento de un famoso cantante exponente del hip hop, quien recientemente fue localizado muerto al interior de su casa.

El artista de 58 años de edad fue encontrado muerto al interior de su casa, el hallazgo fue reportado por su hijo y actualmente las autoridades se encuentran investigando el caso.

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Qué se sabe de la muerte de Mike Dee, famoso exponente de Hip Hop

La muerte del famoso Mike Dee fue confirmada la tarde del pasado jueves 2 de abril; el artista era conocido como uno de los más grandes precursores del hip hop en Argentina.

De acuerdo con las autoridades locales, el cantante fue reportado como desaparecido un par de días antes del hallazgo de su cadáver, que se registró dentro de su casa.

Tras días de búsqueda, el hijo de Mike Dee encontró el cuerpo sin vida de su padre dentro del patio de su hogar, este había sido enterrado en un pozo y cubierto por escombros.

El rapero Mike Dee fue hallado sin vida en el patio de su casa en Argentina|Facebook: Mike Dee

La casa donde el famoso fue ubicado a dos días de su desaparición se encuentra en Morón, Argentina, y habría sido su propio hijo quien localizó el cuerpo sin vida del artista enterrado en un pozo.

Según declaraciones brindadas por la viuda de Mike Dee, un par de hombres habrían golpeado a su esposo antes de su muerte. Por otro lado, una de sus vecinas compartió que la última vez que vio al artista con vida fue el pasado miércoles 1 de abril.

Mike Dee pasa a la historia del hip hop argentino como uno de los primeros exponentes|Facebook: Mike Dee

Las autoridades argentinas revelaron que continúan con las investigaciones para esclarecer el caso. Hasta el momento han detenido a un hombre y estarían en búsqueda de otro presunto implicado en el fallecimiento del rapero.

Mike Dee pasa a la historia en la industria musical como uno de los precursores del género hip hop en Argentina, reconocido por formar parte de la primera generación de exponentes de la música urbana de su país.