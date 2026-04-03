3 parques acuáticos cerca de la CDMX que tienen agua refrescante y actividades todo el fin de semana

Cerca de la Ciudad de México (CDMX) hay 3 parques acuáticos que tienen agua refrescante y actividades todo el fin de semana, ideales para ir en familia, amigos o pareja para echarse un buen chapuzón y disfrutar de unos días alejados del bullicio de la gran urbe, sobre todo en este periodo vacacional de Semana Santa, festividad que no se celebra en una vasta lista de países de todo el mundo, entre ellos uno de Latinoamérica.

Los 3 parques acuáticos cerca de la CDMX

1. Ixtapan: Este parque acuático se ubica en el Estado de México y ofrece tanto aguas termales como refrescantes, donde podrás echarte un chapuzón. Es muy completo, ya que tiene toboganes, un río y área de olas. Este es el Pueblo Mágico de Zacatecas donde se puede consumir alcohol en la vía pública durante 24 horas sin ser arrestado.

2. Ojo de Agua Temixco: Este lugar se ubica en Morelos, muy cerca de Cuernavaca, por lo que el clima es cálido la mayor parte del año. Tiene albercas amplias y áreas donde puedes pasar días agradables con la familia.

3. Las Estacas: El parque acuático está en el estado de Morelos y su maravilla es un río natural de agua cristalina que tiene una de las aguas más refrescantes del país. En este lugar puedes nadar, flotar o hacer snorkel.

Cabe mencionar que estos parques acuáticos se ubican cerca de la CDMX, entre 2 horas de distancia en coche, aunque el tiempo puede ser más debido al denso tráfico de la capital mexiquense.

En cambio, si no quieres salir de la CDMX, hay varios parques acuáticos que ofrecen diferentes actividades y amenidades para toda la familia, entre ellos La Ballenita, que se ubica en la alcaldía Cuauhtémoc, así como el Balneario Elba y las albercas en Utopías, en Iztapalapa, por mencionar algunos lugares que puedes visitar un fin de semana.