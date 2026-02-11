El color ideal para pintar la cocina para atraer la abundancia, según el Feng Shui

La cocina es una importante habitación dentro del hogar según el feng shui, debido a que se considera el corazón del hogar, por lo que puede acumular todo tipo de energías, por lo que es importante que haya un buen equilibrio para evitar que se generen todo tipo de conflictos.

Para que puedas atraer la abundancia, te detallaremos cuál es el color ideal para pintar la habitación, tonalidad con la que vas a lograr obtener cierto equilibrio energético.

¿De qué color debe ser la cocina según el feng shui?

Hay que considerar que la cocina se destaca por ser un espacio del hogar en el que domina el elemento del fuego, por lo que es importante regular la energía que se acumula en la zona, con la principal finalidad de prevenir discusiones en el futuro.

Para lograrlo, se recomienda emplear una tonalidad para pintar el espacio. No se trata del beige, blanco o marrón; el color ideal es sin duda el verde. Esto se debe a que logra equilibrar la energía del fuego, suaviza la intensidad, aporta calma y genera cierta sensación de frescura, según el Feng Shui.

Además, dentro de sus beneficios, se destaca por ser una tonalidad que logra atraer la abundancia a nuestro hogar, por lo que se convierte en una gran alternativa para redecorar la habitación de la casa.

¿Cómo puedo usar el verde en la cocina?

Antes de que toda la cocina la llenes de color verde, es importante que no lo hagas, ya que podría sobresaturarla visualmente, haciendo que sea incómoda. Por eso puedes optar por implementarlo en ciertos aspectos, ya sea pintando las paredes, empleando gabinetes o muebles de ese color.

También para no gastar grandes cantidades de dinero, puedes implementar objetos decorativos con la tonalidad, como frascos, plantas, paños de limpieza, recipientes y vajillas. De esta manera vas a lograr atraer la abundancia y lograr un equilibrio energético usando el color ideal para esa habitación, según el feng shui .