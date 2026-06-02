En qué parte del hogar debes poner la hiedra para que crezca colgante y frondosa

La hiedra es una de las plantas más compradas en los viveros, ya que es una de las especies que no requieren de muchos cuidados y cumple con el objetivo de adornar la casa, ya que es muy vistosa por ser un ejemplar colgante. Pero no en todas las zonas del hogar se puede poner, ya que hay una parte que le beneficia para que crezca frondosa. Estas son las 5 plantas que harán ver tu vivienda elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón.

Esta especie se adapta tanto al exterior como al interior. Si optas por la primera opción, la puedes poner en terrazas y balcones para que le dé la luz, sin que llegue a ser directa, ya que ello podría ocasionar que sus hojas se quemen. ¿En qué lugar de la casa debes colocar tu árbol bonsái para que no se seque?

Esta especie requiere de luz natural indirecta, ya que exponerla directamente al sol podría quemarle las hojas.|Pinterest

Mientras que en el interior deberás colocarlas en zonas con luz indirecta, como lo es la cocina o el baño, ya que les va muy bien la humedad que se da en este espacio debido al agua que sale de la ducha.

Los cuidados que debes saber de la hiedra

En cuanto al tema del riego, no requiere de mucha agua, por lo que es ideal para las personas que son primerizas en cuidar este tipo de especies. Mientras que a la luz necesita de mucha, pero siempre y cuando sea indirecta, ya que los intensos rayos del sol provocarían que sus hojas se quemen.

La temperatura ambiente de la especie es entre los 12 °C y los 20 °C, pero también puede soportar clima gélido de hasta -1 °C. La hidra también requiere de mantenimiento, por lo que se requiere podar una vez al año; si es durante el verano, mejor.

Otro de los puntos importantes que debes tomar en cuenta es que durante la temporada primavera-verano la hiedra requiere ser abonada cada 15 días, para que crezca colgante y frondosa.