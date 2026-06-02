7 diseños de uñas que rejuvenecen las manos y están de moda para verano 2026; son discretas y aesthetic

En este mes de junio recibimos una nueva estación del año y es momento de cambiar de look para iniciar con la mejor energía. Si estás en busca de un manicure favorecedor y hermoso, a continuación te compartimos algunos diseños de uñas que rejuvenecen las manos y que además están de moda para verano 2026.

Existen tonalidades y estilos de uñas que pueden favorecerte porque dan la apariencia de manos más estilizadas y no ponen énfasis en las imperfecciones.

7 diseños de uñas que rejuvenecen las manos, perfectas para verano 2026

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1. Líneas verticales

Comenzamos nuestra lista con un diseño que tiene fondo en color blanco, el cual se caracteriza por estilizar las manos. La decoración consiste en líneas verticales pintadas en amarillo; tanto el patrón de líneas como el color están muy de moda para verano 2026.

2. Flores en color pastel

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No hay como un manicure de fondo transparente para dar la apariencia de dedos más largos y manos más estilizadas. Para darle un toque más especial, este diseño integra flores pequeñitas en tonos pastel, discretas y bonitas.

3. Un diseño que rejuvenece las manos en tonos alegres para verano 2026

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Los tonos más encendidos necesitan un buen equilibrio para resultar favorecedores, y este diseño de uñas es un gran ejemplo. Tiene tonalidades alegres que nos hace pensar en vacaciones de verano, pero algunas de las uñas tienen un fondo en rosa pastel muy discreto.

4. Con limones

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Este ha sido el año de los cítricos y verano 2026 no verá un cambio muy grande en la tendencia. Nos encantó este manicure con pequeños cítricos que resaltan en un fondo neutro, muy favorecedor.

5. Con diseños de conchitas

Si tienes unas vacaciones en la playa que se avecinan, aquí tenemos una idea que puede fácilmente combinarse con tu ropa veraniega y también es favorecedora por sus tonos claros.

6. Tonos coral

Las tonalidades coral se llevan muy bien con un fondo nude porque crean un equilibrio perfecto y no terminan haciendo un diseño sobrecargado.

7. Ojo de gato

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Es casi imposible hablar sobre diseños de uñas que están de moda para verano 2026 y no mencionar el efecto ojo de gato, que ha sido tan popular en los últimos meses. Como ventaja adicional, realmente no requiere un tono muy vivo para resaltar de manera elegante y ser favorecedor.