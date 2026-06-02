Infusión de Boldo: Por qué se recomienda y para qué sirve

A lo largo y ancho del mundo las culturas mantienen algunas creencias y prácticas que les son comunes, a pesar de los kilómetros que las separan. El uso de la naturaleza con fines medicinales es una de esas prácticas y el consumo de infusiones es de las más comunes.

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Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural remarcan que cada vez más gente se suma al uso de plantas no sólo para mejorar la salud sino también para recuperar los conocimientos de la medicina natural, porque siempre se ha sabido que el uso de plantas es una buena forma de prevenir enfermedades, complementando los beneficios con una buena alimentación y algo de ejercicio.

Beneficios del té de Boldo

En base a lo señalado, se puede ahondar en las diferentes plantas, semillas y raíces que son empleadas para la preparación de infusiones. En esta oportunidad, la atención se la lleva el Boldo (Peumus boldus), una especie que es altamente valorada por sus propiedades medicinales.

Las hojas de Boldo contienen alcaloides y aceites esenciales como el cineol y el ascaridol, que tienen efectos hepatoprotectores, digestivos, y antiinflamatorios, de acuerdo con un informe de la Universidad Católica de Temuco (Chile). El escrito añade que se utiliza tradicionalmente en infusiones para aliviar problemas digestivos, hepáticos y biliares.

¿Cómo preparar el té de Boldo?

La Universidad Católica de Temuco afirma que es común beber té de boldo después de las comidas para facilitar la digestión. También se usa para tratar infecciones del tracto urinario y como sedante suave. Por lo tanto, se trata de una infusión que sirve para limpiar el hígado y que, a continuación, se detalla el proceso de su preparación:

