Cómo hacer muñecos de crochet fáciles paso a paso

Una de las técnicas más populares en el último tiempo es la del crochet. Si bien parece muy difícil pues te mostramos la manera correcta de dar tus primeros pasos en este mundo.

¿Cómo combatir la presión alta? Conoce la dieta DASH, recomendada por cardiólogos

Para hacer muñecos de crochet fáciles (conocidos como amigurumis), debes dominar la técnica de tejer en espiral usando puntos bajos y una esfera básica como estructura inicial. Esta técnica japonesa es perfecta para principiantes porque con solo tres puntos esenciales puedes dar vida a casi cualquier figura o animal.

¿Cómo comenzar en el mundo del crochet?

Materiales esenciales

Antes de empezar, prepara los siguientes elementos recomendados por expertos:

Hilo de algodón: El algodón peinado o mercerizado de color claro facilita ver los puntos.

Aguja de ganchillo: Un grosor de 2.5 mm a 3.5 mm que se adapte bien a tu hilo.

Marcador de puntos: Indispensable para no perder el inicio de cada vuelta en espiral.

Relleno: Fibra siliconada o guata blanda para dar volumen.

Ojos de seguridad u aguja lanera para bordar los detalles del rostro.

Guía paso a paso: Tu primera esfera (Base para muñecos)

Casi todos los muñecos sencillos nacen de una esfera (que sirve como cabeza o cuerpo). Sigue este patrón paso a paso manteniendo una tensión firme para que no se escape el relleno:

1. Inicio con anillo mágico

Realiza un anillo mágico e introduce 6 puntos bajos (pb) en su interior.

Tira del hilo corto para cerrar el círculo firmemente.

Coloca tu marcador en el último punto tejido.

|Crédito: Getty Images

2. Vuelta de aumentos



Vuelta 2: Teje 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior.

Terminarás esta ronda con un total de 12 puntos.

3. Ampliación del diámetro



Vuelta 3: Teje un patrón de 1 punto bajo y 1 aumento (dos puntos en el mismo lugar) durante toda la vuelta (Total: 18 puntos).

Vuelta 4: Teje 2 puntos bajos y 1 aumento consecutivamente hasta cerrar la ronda (Total: 24 puntos).

4. Dar altura al cuerpo



Vueltas 5 a 9: Teje 1 punto bajo en cada punto disponible, sin realizar aumentos.

Verás cómo el tejido plano empieza a curvarse hacia arriba tomando forma de cuenco.

Tip: Si usas ojos de seguridad plásticos, este es el momento de colocarlos entre las vueltas 7 y 8.

5. Disminuciones y relleno



Vuelta 10: Empieza a cerrar el muñeco tejiendo 2 puntos bajos y 1 disminución (unir dos puntos en uno solo) (Total: 18 puntos).

Pausa el tejido e introduce la fibra siliconada empujándola bien hacia los bordes.

Vuelta 11: Teje 1 punto bajo y 1 disminución en toda la vuelta (Total: 12 puntos).

Esta técnica es relajante.|Canva

6. Cierre final

Vuelta 12: Realiza 6 disminuciones seguidas.

Corta el hilo dejando una hebra larga, enhébrala en tu aguja lanera, pásala por los bucles restantes y tira con fuerza para cerrar por completo el agujero.

Consejos prácticos para principiantes

Controla la tensión: Si tejes muy suelto, al rellenar el muñeco se verá el fondo blanco de la guata.

Evita costuras: Al principio opta por patrones de muñecos de una sola pieza para ahorrarte el paso de coser extremidades.

Transforma la base: Esta misma esfera, si le añades unas orejas largas de fieltro o tejidas aparte, se convertirá instantáneamente en un conejo; si le pones orejas redondas, será un osito.