El árbol bonsái tiene diferentes especies que se pueden poner tanto en el exterior como en el interior del hogar, por lo que se debe tomar en cuenta cuál se tiene o se compra para que crezca sano y fuerte, y evitar a toda costa que se seque. ¿En qué parte de la casa colocar la bugambilia y lograr una explosión de flores?

Para las especies de interior, el árbol bonsái se debe poner cerca de una ventana grande, en un balcón y en una terraza, donde reciba directamente los rayos del sol. Mientras que los ejemplares de exterior se deben colocar en huertos, jardines o patios. Estas son las 5 plantas que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón.

Las características del árbol bonsái que debes conocer

El árbol bonsái no es como tal un árbol o un arbusto específico, sino la combinación de varias especies en miniatura, las cuales se cultivan en una maceta y se mantienen pequeñas. Para que ello suceda, se deben emplear técnicas como la poda, el pinzado y el alambrado.

En qué lugar de la casa debes colocar tu árbol bonsái para que no se seque|Pinterest

Las especies de exterior del arce japonés son olmo chino, enebro y pino. Mientras que las de interior son especies tropicales, como el ficus, carmona, serissa y schefflera. Cabe destacar que el bonsái tiene sus raíces en la antigua China, pese a que se le relacionó con Japón.

Cuidados para el árbol bonsái

Para mantener un árbol bonsái en perfectas condiciones se requieren cuatro pilares: luz natural, riego, fertilización y poda constante.



Luz natural y directa

Regar abundantemente hasta que el agua salga por los orificios

Abonar regularmente durante primavera y verano

Darle mantenimiento constantemente: despuntar y podar las hojas.

En diferentes plataformas de venta en línea hay variedad de especies de árboles bonsái. Sus precios varían, pues hay algunos que tienen un precio de 250 pesos, pero hay otros que su valor llega a alcanzar hasta los poco más de 5 mil pesos.