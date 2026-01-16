Cómo cubrir las canas con bicarbonato y romero: guía paso a paso del remedio natural

En la búsqueda de alternativas más naturales para el cuidado del cabello, cada vez más personas recurren a plantas medicinales para mejorar la apariencia de las canas . Entre estos remedios se encuentra la combinación de romero y bicarbonato de sodio.

Estos ingredientes poseen propiedades que han sido reconocidas en la cosmética natural y la dermatología. Si bien los especialistas aclaran que estos métodos no sustituyen a los tintes permanentes, su uso regular puede ayudar a disimular las canas de forma progresiva, fortalecer el cabello y mejorar su brillo.

Las propiedades del romero y el bicarbonato de sodio para cubrir las canas

El romero ha sido ampliamente estudiado por sus beneficios capilares. Investigaciones publicadas en el Journal of Cosmetic Dermatology señalan que sus compuestos antioxidantes, como el ácido rosmarínico y los flavonoides, ayudan a proteger los melanocitos, las células responsables de la pigmentación del cabello.

Además, dermatólogos especializados en medicina natural indican que el romero puede oscurecer gradualmente las canas (cuando se utiliza de manera constante), especialmente en cabellos castaños y oscuros. Por su parte, el bicarbonato de sodio es reconocido por la comunidad dermatológica como un agente de limpieza profunda.

Según la American Academy of Dermatology (AAD), el uso ocasional del bicarbonato ayuda a eliminar residuos de productos, exceso de sebo y contaminantes que se adhieren al cabello. Al limpiar la fibra capilar, facilita que los pigmentos naturales del romero se adhieran mejor. Pero los especialistas advierten que debe utilizarse con moderación para evitar resequedad.

¿Cómo aplicar el romero y el bicarbonato en el cabello para cubrir canas?

Para preparar este remedio natural, expertos en fitoterapia recomiendan hervir 2 ramas de romero fresco o 2 cucharadas de romero seco en 500 ml de agua durante 15 minutos. Una vez fría la infusión, se cuela y se agrega 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, mezclando hasta disolver por completo.

La aplicación debe realizarse sobre el cabello limpio y húmedo, enfocándose en las zonas con mayor presencia de canas. Se recomienda masajear suavemente el cuero cabelludo y dejar actuar entre 20 y 30 minutos, para luego enjuagar con agua tibia.

Cabe mencionar que antes de aplicar cualquier producto natural en el cabello o cuero cabelludo, se debe consultar a un profesional para descartar alergias o irritaciones.