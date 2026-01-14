5 cortes de cabello para mujer que te harán ver más joven y disimulan las canas

Existen diversas maneras en que se pueden disimular las canas una vez que comienzan a salirte. Lo más común es hacer uso de tintes, ya sea para cubrir o para camuflar. Sin embargo, también existen cortes de cabello que disimulan las canas incipientes y te hacen lucir más joven; lo mejor es que estos estilos se encuentran de moda en 2026.

Antes de comenzar debemos recordar que la decisión de mostrar o no las canas te corresponde solamente a ti. Ninguna de las dos opciones tiene algo de malo, es cuestión de gustos y lo mejor para ti es lo que te hace sentir cómoda y feliz.

5 cortes de cabello que disimulan las canas y te hacen lucir más joven

1. Corte shag

El shag es un tipo de corte de cabello que crea mucha textura con varias capas degrafiladas, particularmente en la zona de la coronilla; tener todo ese volumen y un look desenfadado puede hacer lucir las canas como reflejos, explica el portal especializado en cuidado capilar Rumbie. Además es fácil de peinar por su naturaleza casual.

2. Bob en capas

Este tipo de corte ofrece mucho movimiento y esto puede ayudar a ocultar las canas en las raíces. También favorece a casi todos los tipos de rostro y puede adecuarse tanto a cabello fino como grueso.

3. Capas largas

Una gran opción para quienes no quieren perder longitud en su cabello pero sí desean un cambio de imagen y disimular un poco las canas. Las capas largas logran esto al distraer la atención hacia las puntas, pues la mayor parte de volumen y movimiento está ahí.

4. Pixie

Tener el cabello cortito, en un pixie, significa menos espacio de contraste entre las canas en las raíces y el tono oscuro en las puntas. Además, está la ventaja de que hay una gran variedad de cortes pixie entre los que puedes elegir, dependiendo cómo quieras que enmarque tu rostro, si te gusta el flequillo o si quieres volumen.

5. Lob con textura

Este tipo de cortes son como un bob , pero llegan aproximadamente a la altura del hombro. Si a tu lob le añades puntas degrafiladas, la textura irregular y el volumen puede volverlo un corte de cabello que disimula las canas.