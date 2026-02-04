Así cuidarás el pelaje de tu mascota cuando lo bañas; tips básicos

Aunque es común leer que los animalitos no gustan de bañarse, es necesario tener en cuenta que la higiene de tu mascota (perros) requiere de muchos factores de cuidado. Ante dicha situación, es urgente cuidar la limpieza en aspectos como la eliminación de olores, mantenimiento de unh pelaje sano-brillante, prevención de enredos, miniimizar la muda de pelo y disminuir el riesgo de infecciones cutáneas.

¿Qué errores se deben evitar cuando bañas a tu mascota?

Con la intención de no dañar el pelaje ni su piel, el sitio web Veterinaria Clinic Pets recomienda los siguientes 4 consejos prácticos. Cuida así a tus lomitos.

Cuida el cepillado previo y el secado

Aunque no pareciera importante, es vital desenredar el pelo de tu perro. Para ello se recomienda un cepillo de cerdas anchas para los de pelaje largo y cerdas suaves para los de pelaje corto. Esto permite que los aceites naturales se distribuyan en todo el pelo y que el champú llegue a todos los sitios donde debe penetrar.

Y para secar se requieren dos toallas. La primera será una absorbente que permitirá quitar el exceso de agua, lo cual se hará con suavidad hacia el lado donde va el pelaje, para evitar enredarse. Mientras que la otra toalla es para la parte final. Además es preferible que se use un secador eléctrico que se mantenga a 30 centímetros de distancia.

Mal uso de jabón y enjuague incompleto

Debes hacer que el jabón penetre en todo el pelaje de tu lomito, comenzando desde las patas hasta la zona de la cara, cuidando los ojos y las orejas… espacios donde se puede limpiar con un trapo húmedo. Aquí la clave es frotar y masajear durante 4 minutos de manera enérgica, para evitar que el jabón se seque.

Temperatura incorrecta del agua

Si el agua está muy caliente, tu mascota se estresará y le porovocarás sequedad. Mientras que si utilizas agua muy fría, podrías enfermar a tu perrito, causarle ansiedad y ponerlo muy incómodo. Ante dicha situación se recomienda una temperatura entre los 32 y 37 grados centígrados.

Allí se aconseja probar el agua con el antebrazo, que es una zona sensible. Y recordar que se recomienda bañar al perro de casa una vez cada 2 o 4 semanas, pues hacerlo más veces podría generarle complicaciones dermatológicas graves.

Usar champú para humanos

Esto se percibe inofensivo, pero el pH de especies es distinto. Por ello se puede provocar resequedad y eliminación de aceites protectores de su piel. Así se le generará exceso de grasa, irritación, descamación, picazón y debilitamiento del pelaje. El rango ideal para un perro es entre 6.5 y 7.5 de pH.