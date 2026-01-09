¿Tu feed de Instagram ya no te gusta? Así puedes “reiniciar” el algoritmo con un hack sencillo
Si Instagram ya no te muestra el contenido que te interesa, existe un hack sencillo que muchos usuarios están usando para “reeducar” el algoritmo y lograr que el feed vuelva a recomendar publicaciones acordes a sus gustos reales.
¿Si tu Instagram ya no te muestra el contenido que te interesa o deseas darle un respiro a tu algoritmo y no sabes cómo? Te contamos sobre este sencillo hack que muchos usuarios han comenzado a usar para “reeducar” el algoritmo y lograr que tu feed vuelva a recomendarte publicaciones acordes a tus gustos reales.
Ahora lee: ¿Su primera escena? Esto se sabe del rumor de “Lady Pays” incursionando en el contenido para adultos
Con el paso del tiempo, el algoritmo de Instagram aprende de tus interacciones; cada like, cada comentario, el tiempo de visualización y el perfil que visitas y, por supuesto, las búsquedas que haces influyen directamente en su comportamiento y, por ende, en lo que aparece en tu feed.
Para muchos, el problema aparece cuando se interactúa, aunque sea por casualidad, con contenido que no represente tus intereses reales, pues un solo video visto completo o varios likes aislados pueden provocar que el algoritmo asuma que este tipo de publicaciones te gustan, saturando tu feed de ese tipo de contenido.
¿Se puede “reiniciar” el algoritmo de Instagram?
Como tal, Instagram no ofrece un botón oficial para reiniciar el algoritmo, pero sí permite ajustar sus recomendaciones por medio de las interacciones del usuario; por ello, algunos hacks se basan en modificar de forma consciente las interacciones para evitar que tu contenido “se contamine”.
Es importante señalar que este método no borra tu historia, ni elimina contenido o seguidores, pero sí te puede ayudar a “corregir el rumbo” del algoritmo para que vuelva a mostrar contenido más alineado con tus intereses actuales.
De acuerdo a los creadores de contenido que se dieron a la tarea de ponerlo a prueba, el hack consiste en interactuar de forma estratégica y controlada por algunos minto:
Primer paso: Ingresa a una publicación que realmente represente el contenido que deseas ver, da like y, sin hacer demasiado scroll, da de nuevo like a una publicación similar que te interese.
Segundo paso: Baja un poco en tu feed, ingresa a otro contenido que te interese, ingresa, ve al apartado de búsqueda “la lupa”, ingresa aquello que quieras ver más, da like a un par de publicaciones sin scrollear mucho.
Tercer paso: Repite al menos 4 veces los pasos, para que el algoritmo “se reinicie” y en tu feed ahora solo se encuentre aquel contenido que elegiste ver de manera consciente.
¿Cuánto tiempo tarda en notarse el cambio?
A pesar de lo que pudiera parecer, los cambios no son inmediatos, por lo que entre más consumas contenido conscientemente, más rápido “se va a curar tu feed”. Toma en cuenta que el consumir contenido conscientemente podría ser tarado, por lo que deberás evitar interacciones de cualquier tipo, aunque sean por curiosidad, con aquel contenido que no resulte relevante para ti. Además, Instagram prioriza el comportamiento reciente, por lo que tus acciones actuales tienen más peso que interacciones pasadas.
Recomendaciones extra para mejores resultados
Algunos usuarios también han señalado que es recomendable silenciar o marcar como “no me interesa” a todo aquel contenido que ya no quieres ver en tu feed, así como dejar de seguir aquellas cuentas que no aportan valor a tu experiencia.