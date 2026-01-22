Así puedes recuperar el color del césped con café: truco casero y efectivo

Cuando el césped comienza a verse amarillento, opaco o sin vida, muchos recurren de inmediato a fertilizantes industriales. Pero existe un truco casero, económico y sustentable que cada vez gana más adeptos entre jardineros y amantes de las plantas: el uso de posos de café como revitalizante natural para el pasto.

Este truco casero se basa en reutilizar los restos de café: un residuo cotidiano que suele terminar en la basura, pero que en realidad contiene nutrientes clave para mejorar la salud del césped. Aplicado correctamente, puede estimular el crecimiento, intensificar el color verde y mejorar la estructura del suelo.

¿Por qué los posos de café ayudan a recuperar el color del césped?

Los posos de café son ricos en nitrógeno: un nutriente esencial para el desarrollo de hojas verdes y densas. Según explica la Royal Horticultural Society (RHS), el nitrógeno favorece la producción de clorofila, responsable del color verde intenso en las plantas.

Además, el café contiene pequeñas cantidades de potasio, fósforo y micronutrientes que fortalecen el suelo. Desde la mirada profesional, la ingeniera agrónoma María Laura Bianchi señala que este elemento actúa como un fertilizante orgánico suave, ideal para céspedes debilitados o suelos pobres en materia orgánica. También mejora la actividad de lombrices y microorganismos, lo que se traduce en una mejor aireación y absorción de nutrientes.

¿Cómo aplicar los posos de café correctamente en el césped?

El método más simple consiste en esparcir los posos de café ya usados y completamente secos sobre el césped, distribuyéndolos de manera uniforme. Luego se recomienda regar ligeramente para que los nutrientes penetren en el suelo sin formar capas compactas.

Otra opción avalada por expertos del University of California Master Gardener Program es diluir café líquido frío (sin azúcar ni leche) en agua (en proporción de 1 taza por cada 4 litros) y regar el pasto con esta mezcla una vez por mes.

Es importante no excederse en la frecuencia, ya que un uso excesivo puede alterar el pH del suelo. Aplicado con moderación, el café se convierte en un aliado ecológico para devolverle al césped su color verde intenso y mejorar su vitalidad.