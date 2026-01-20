Conoce los 9 trucos caseros para eliminar cualquier tipo de mancha de tu colchón

El colchón es una pieza sumamente importante del hogar y mantenerlo limpio y libre de plagas es vital para las personas. Sin embargo, es normal que termine manchado de una u otra sustancia. Ante eso, estos 9 remedios caseros son una total salvación para todos los que esperan tener lo más impecablemente posible el lugar donde descansan.

¿Cuál es la mejor forma de limpiar el colchón de este tipo de manchas?

Aunque muchos quisieran la fórmula mágica para limpiar los colchones en casa, las diferentes manchas exigen múltiples recetas para ser limpiadas. Por eso es necesario conocer cuáles son las distintas formas de lograr una erradicación total de dicho tipo de problemas con estas recetas caseras.

Vinagre blanco: sudor y humedad

Esta mezcla debe ser mitad de vinagre y mitad de agua, aplicándola con un atomizador. Con esto las manchas amarillas de sudor o la humedad desaparecerán.

Agua oxigenada: sangre

Probablemente estas sean una de las manchas más difíciles. Sin embargo la solución radica en poner el agua oxigenada - en pequeñas cantidades - de manera directa en la mancha, esperar a que burbujee y secar con un trapo sin frotar demasiado.

El agua oxigenada es un clásico para quitar manchas de sangre de la ropa, y funciona gracias a una reacción química muy curiosa. 🔍 La clave está en la catalasa La sangre contiene una enzima llamada catalasa, que reacciona con el oxígeno del agua oxigenada. Esta reacción libera oxígeno en forma de burbujas, que desprenden y arrastran la sangre de los tejidos, facilitando que la mancha desaparezca. ⚠️ Pero ojo: en heridas abiertas NO es buena idea ❌ El agua oxigenada no solo elimina suciedad, también puede quemar y dañar las células sanas de los bordes de la herida, lo que retrasa la cicatrización e incluso puede empeorar la lesión. ✅ Lo ideal para limpiar heridas es agua y jabón o suero fisiológico. 📌 Conclusión: ✔️ En la ropa, muy útil para manchas de sangre. ✔️ En heridas abiertas, mejor no lo uses.

Bicarbonato: manchas y malos olores en general

Aquí es tan sencillo como poner un poco de bicarbonato sobre las manchas o la zona afectada, pues esto quita dichas complicaciones. También ahuyenta malos olores y deja todo listo para que en una aspirada se vayan todas las manchas.

Usa protector

Aunque esta no es una receta casera, el protector de colchones ayuda en demasía a que no sean alcanzados ante algunos accidentes. Por ello es una buena forma de evitar manchas, previo a tener que limpiarlas.

Jabón neutro: comida

Si la comida es la causante, la solución es verter algunas gotas de este tipo de jabón en agua tibia. Con un trapo se moja en la fórmula y se limpia la mancha… mientras que con otro trapo seco se quita el resto.

Bicarbonato y limón: manchas persistentes

Con esta combinación se espera que de una vez por todas algunas manchas - sobre todo orgánicas - se vayan para siempre. El limón se echa sobre el bicarbonato y la pasta se pone en esas zonas afectadas… para después de un tiempo de reposo se retire.

Secado al aire y ventilación

Es importante recordar que después de cada limpieza, es vital dejar que se seque muy bien, esto evita daño del material, malos olores y moho.

Alcohol: maquillaje o tinta

Aquí no es necesaria ninguna mezcla, sino que con alcohol a través de un pedazo de algodón, se toca suavemente y se deja secar por completo.

Vinagre y bicarbonato: orina

Sobre todo con niños o adultos mayores, es necesario tener en mente esta fórmula. Aquí el procedimiento es absorber la mancha con algún trapo o papel, se aplica el vinagre diluido con agua y finalmente se pone el bicarbonato. Esto evita malos olores y si se hace a tiempo, reduce la mancha que es bastante difícil de quitar.