Así se logra un olor más masculino con tu perfume

Los hombres regularmente suelen ser más descuidados en ciertos detalles, por eso en ocasiones no se percatan que el perfume puede potenciar su uso cuando se aplica en las zonas y de la manera correcta. Sin embargo, es probable que estos detalles sean desconocidos por la mayoría, por ello estos consejos son importantes para tomarse en cuenta.

¿Por qué el perfume en ocasiones no dura como me gustaría?

El tema de la masculinidad no va solamente en elegir el olor ideal. Claramente allí cada quien decide si le gustan los olores fuertes o si prefieren algo más fresco. Por ello, lo que se trata de transmitir con estos consejos, es la manera en la que una colonia perdura más tiempo y tiene mejor impacto al momento de usarse.

En dicho sentido, la primera clave es saber dónde ponerse. No es lo mismo ponerlo en todas las partes del cuerpo. Los puntos claves son las muñecas, la parte alta del pecho y detrás de las orejas. Y el secreto radica en que dichas zonas provocan calor natural, por lo que a lo largo del día se puede proyectar y de mejor manera. Por ello, también se aclara que las axilas, la ropa y las zonas frías del cuerpo son inservibles para impactar con tu colonia.

¿Cuál es la forma y el momento indicado de colocarse un perfume?

Aunque parezca una “payasada”, estos puntos también son claves para saber cómo se impregnará el olor en el cuerpo. Por ello se recomienda que sean dos o tres atomizaciones bien colocadas y que siempre sea sobre piel limpia. Ponerte mucho no sirve para que dure más.

Mientras que también hay momentos ideales para que la colonia deje una buena impresión, por ello se indica que justo después de la ducha es el momento ideal para ponerse perfume o cuando se tiene la piel ligeramente hidratada.

En resumen, la idea de que el perfume sea parte de tu personalidad es válida, pero para ello se debe poner en los tiempos y de las formas correctas.