Paso a paso para encontrar tu perfume perfecto

Encontrar el perfume perfecto puede ser todo un desafío debido a que no es solo es solo una fragancia sino que tiene que quedar perfecto con tu personalidad.

"¡Esa mujer es mala!”, María revela que Linda le dice a su nieto que es su mamá, pero en realidad es su tía

Las fragancias dejan de ser un simple detalle para transformarse en un aliado de tu identidad y estilo. Además es el factor principal que brinda energía al lugar que llegas.

¿Cómo elegir tu perfume?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es qué elegimos los perfumes para qué hablan por nosotras incluso antes que lo hagamos verbalmente.

El aroma es muy importante porque marca tu estilo personal. Las fragancias funcionan como un reflejo emocional que te acompaña a todos los lugares que tú vas y te hace ver más auténtica.

Las tendencias de este año por las que te tienes que inclinar son:

Gourmands cremosos

Estos perfumes tienen una mezcla de vainilla, leche, cacao o caramelo, de una manera muy elegante. Este es un aroma que te abraza y te hace sentir en casa por lo que es ideal para proyectar calidez, sensualidad y una vibra chic.

Florales modernos

En este caso las flores se sienten más luminosas, limpias y casi etéreas por lo que brillarás sin mucho esfuerzo. Debes utilizarlos si quieres transmitir frescura, romanticismo y elegancia natural.

Brillarás a donde vayas.

Frutales naturales

Las notas frutales tienen su protagonismo este año y se inclina por las frutas jugosas y sofisticadas como la pera, frutos rojos, durazno o mango que se combinan con flores o maderas. Esta fragancia son ideales para proyectar vitalidad, optimismo y una energía vibrante.

Cítricos luminosos

En este caso nos encontramos con los perfumes con mucha profundidad. Bergamota, mandarina, limón y naranja son los protagonistas que se mezclaran con notas cremosas, almizcles y madera suaves para dar lugar a fragancias que se sienten limpias, vibrantes y muy chic. Son ideales para transmitir una estela fresca, luminosa y sofisticada.

Maderas suaves

Por último, tenemos el sándalo cremoso o el cashmere qué son grandes opciones para este año. No son aromas pesados ni oscuros y dan la sensación de estabilidad y lujo silencioso.