Con este perfume en polvo casero, el aroma durará todo el día y no lo quita ni el sudor
De esta manera obtendrás un producto que te hará oler fresco todo el tiempo y sin necesidad de retoques.
Sin duda algo que queremos todos es que nuestro perfume dure por horas en la piel sin necesidad de estar retocándolo constantemente. Es por esto que te vamos a contar un truco infalible que consta de preparar un perfume en polvo en casa que te dará duración todo el día y no se cae ni aunque sudes.
Si bien puede parecer un poco irreal la posibilidad de elaborar un perfume en polvo y no en una versión líquida, verás lo efectivo que es al aplicarlo sobre tu cuerpo ya que el tiempo de permanencia es mucho más amplio.
¿Cómo hacer el perfume en polvo?
Para realizar este perfume en polvo lo que necesitas son los siguientes elementos:
- Recipiente con tapa
- Polvo para bebé hecho de almidón o maicena
- Tu perfume favorito
Ya cuando tengas todos los elementos que mencionamos anteriormente deberás comenzar a preparar tu perfume en polvo. El procedimiento es el siguiente:
- Tienes que colocar en el recipiente una buena cantidad de polvo para bebé.
- Luego vas a rociar varias veces tu fragancia sobre el polvo.
- El siguiente paso es tapar bien y agitar para que todo el polvo quede bien impregnado del aroma de tu fragancia.
- Por último, vas a dejar reposar por mínimo una semana. Debes tener en cuenta que entre más tiempo lo deje reposar será aún mejor su efecto.
- Al momento de aplicarlo es mejor que lo haga después de bañarte y con la ayuda de una esponja para maquillaje. Debes hacer pequeñas palmaditas sobre las áreas de mayor pulso.
Estos tips son infalibles
Con estos pasos vas a poder hacer un perfume en polvo que tiene gran duración pero si quieres que esto se extienda aún más debes tener en cuenta los siguientes consejos:
- Debes hidratar bien tu piel con crema sin aroma o Vaselina.
- Aplica los justos después de la ducha con los poros abiertos.
- Vas a aplicar en puntos de pulso como muñeca y cuello pero evita frotar las zonas aplicadas para no romper las moléculas.
- Tienes que guardarlo en un lugar fresco y oscuro.
- Rocía un poco en tu cabello y ropa.