Con este perfume en polvo casero, el aroma durará todo el día y no lo quita ni el sudor

Sin duda algo que queremos todos es que nuestro perfume dure por horas en la piel sin necesidad de estar retocándolo constantemente. Es por esto que te vamos a contar un truco infalible que consta de preparar un perfume en polvo en casa que te dará duración todo el día y no se cae ni aunque sudes.

Si bien puede parecer un poco irreal la posibilidad de elaborar un perfume en polvo y no en una versión líquida, verás lo efectivo que es al aplicarlo sobre tu cuerpo ya que el tiempo de permanencia es mucho más amplio.

¿Cómo hacer el perfume en polvo?

Para realizar este perfume en polvo lo que necesitas son los siguientes elementos:

Recipiente con tapa

Polvo para bebé hecho de almidón o maicena

Tu perfume favorito

Ya cuando tengas todos los elementos que mencionamos anteriormente deberás comenzar a preparar tu perfume en polvo. El procedimiento es el siguiente:

Tienes que colocar en el recipiente una buena cantidad de polvo para bebé. Luego vas a rociar varias veces tu fragancia sobre el polvo. El siguiente paso es tapar bien y agitar para que todo el polvo quede bien impregnado del aroma de tu fragancia. Por último, vas a dejar reposar por mínimo una semana. Debes tener en cuenta que entre más tiempo lo deje reposar será aún mejor su efecto. Al momento de aplicarlo es mejor que lo haga después de bañarte y con la ayuda de una esponja para maquillaje. Debes hacer pequeñas palmaditas sobre las áreas de mayor pulso.

Este perfume durará mucho más.|Canva

Estos tips son infalibles

Con estos pasos vas a poder hacer un perfume en polvo que tiene gran duración pero si quieres que esto se extienda aún más debes tener en cuenta los siguientes consejos: