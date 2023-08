Así puedes oler rico sin usar perfume

Tener una buena apariencia es algo fundamental, sin importar el momento y el lugar. Ahora bien, desde esa perspectiva, es válido saber que existen distintos métodos o trucos en caso de una emergencia, entre ellos oler bien todo el día sin usar perfume.

Tener higiene es algo fundamental, ya que nunca sabes qué situación se te puede presentar, y ante ello el haber tenido un baño es valioso. En caso de que no hayas tenido esa oportunidad, hay que saber usar varios trucos al respecto.

¿Qué afecta a tu piel y que no? Conoce más acerca del tema en la piel.

¿Cómo oler bien todo el día sin usar perfume?

La clave es utilizar un perfume, aunque no siempre lo tienes al alcance. En caso de no tener uno a mano o que directamente no puedas adquirirlo, ahí es donde entra en juego la segunda opción; la implementación de tu aceite esencial favorito constituye tu salvación.

Para poder usarlo correctamente, debes elegir el aroma que más te plazca, para luego prepararlos antes de emplearlos en tu piel. La explicación a esto, radica en que son muy fuertes y podrían provocar irritación o sensibilidad si se utilizan directamente.

Ahora bien, para comenzar con el proceso debes mezclar con aceites portadores antes de untarlos. Estos son como aceite de almendra, de coco, de jojoba y de oliva, entre otros.

Al diluirlos en los aceites portadores, podrás aplicarlos en tu piel de una manera segura y mucho más sencilla que ayudará a evitar cualquier reacción negativa en la piel.

Posteriormente, puedes mezclar alrededor de 3 a 5 gotas de aceite esencial con una cucharada del portador.

Considera que puedes adaptar la cantidad, según lo que te resulte más cómodo, pero es importante evitar usar demasiado aceite esencial en comparación al portador. La idea, es encontrar un equilibrio para obtener un aroma agradable, sin sobrecargar la mezcla.