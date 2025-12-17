Así puedes configurar la cámara del concierto de Bad Bunny desde tu celular

¡Mucho baile, fiesta y euforia! Así podríamos describir el concierto de Bad Bunny , quien en cada una de sus presentaciones se ha destacado por transmitir toda su pasión en sus canciones. Otra característica fue que los asistentes recibieron una cámara con luz añadida, que hacía que un pequeño led se encendiera de todos los colores a lo largo de la presentación.

Dicho elemento llegó al hogar de varios de los usuarios. Lo que pocos saben es que es posible configurar su funcionamiento desde tu celular. A continuación te detallaremos qué es lo que debes hacer para poder hacerlo.

¿Cómo cambiar el color de la cámara de Bad Bunny?

El creador de contenido Diemzey en su cuenta de TikTok explica que la cámara que se otorgó en el concierto de Bad Bunny funciona a base de señal infrarroja. Durante las presentaciones había torres enormes a los laterales, las cuales tenían sensores que activan su funcionamiento, generando un encendido coordinado.

Por lo tanto, es posible hacer lo mismo desde tu celular; para configurar dicho elemento, es importante hacer lo siguiente:

En Google investiga si tu celular tiene emisor infrarrojo. Descarga la app de Irplus. El creador de contenido tiene un archivo, el cual debemos descargar desde el link de su perfil. Posteriormente, en la app, importamos el documento y listo.

Dicho truco es válido para cualquiera de los elementos con luces que obtengas de los conciertos, como la pulsera que se otorga en el concierto de Shakira, permitiendo que puedas hacer el cambio a tu preferencia.

¿Es válido poder hacerlo con iPhone?

El mismo creador de contenido detalla que configurar la cámara del concierto de Bad Bunny desde tu celular es solamente válido para teléfonos Android, por lo que la gama de iPhone no tiene acceso a dicho funcionamiento.

Pero eso no implica que debas tirarlo, puesto que, al terminarse la pila, puedes quitarle todo el sistema de luz y convertirlo en un imán para el refrigerador, en un marco de fotografías o en ambos; lograrás darle un doble uso al recuerdo de tu concierto.