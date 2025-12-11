Conoce el mejor ritual de Año Nuevo para atraer muchos viajes en 2026

Estamos en un mes muy importante debido a que se celebra la Navidad y el Año Nuevo por ende es ideal para activar las intenciones como así también poder atraer nuevas experiencias.

Si hablamos de energía pues tenemos que mencionar al Feng Shui, debido a que estas fechas son consideradas portales energéticos con el que puedes manifestar deseos que se vinculen con la expansión, el movimiento y la aventura. Si eres de los que aman viajar puedes hacer estos rituales para que se cumplan en el 2026.

Para el Feng Sui, la energía de ciclo permite que se pueda “mover el chi” para abrir caminos relacionados con la prosperidad, la libertad y las oportunidades.

¿Qué rituales debes hacer en Año Nuevo?

Valija en la puerta en Año Nuevo

Este es uno de los rituales que mas trascendencia tiene y es efectivo para atraer viajes durante el año. Para el Feng Shui, las valijas representan movimiento, apertura de caminos y expansión. Lo que debes hacer:



Coloca una valija vacía o semivacía cerca de la puerta de entrada.

A medianoche, córrela suavemente hacia afuera y luego vuelve a entrar.

Visualizael destino al que quieres viajar en 2026.

Es un gesto simbólico que comunica al universo la intención que tienes de moverte y abrirte a nuevas experiencias. Entre más clara sea la visualización, más fuerte se considera la activación energética.

Esta es una gran oportunidad de manifestar.|Canva

Ritual del mapa y la moneda dorada

Otra manifestación que puedes hacer es la de elegir un mapa y marcar el destino deseado. Luego coloca una moneda dorada en la parte inferior del mapa y se deja esa combinación en el sector Noreste de la casa, conocido como la zona de sabiduría y viajes.

La moneda dorada se vincula con la energía del metal, que, según el Feng Shui, impulsa la claridad, la acción y la toma de decisiones. Es ideal para quienes quieren viajar por estudio, mudanzas o nuevas oportunidades laborales.

Encender una vela violeta en Navidad

Por último, te dejamos un ritual para Navidad, en el que debes encender una vela color violeta que es considerado el tono de la transmutación y la elevación espiritual.

Esto se debe hacer en los primeros minutos mientras se piensa en las experiencias que se desean vivir en el 2026.

Lo importante es que previamente escribas en un papel la frase: “Atraigo viajes, movimiento y nuevas aventuras en2026” y colocarlo debajo de la vela. Se cree que el fuego activa la intención y la eleva energéticamente.

