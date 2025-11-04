Así puedes proteger a tus mascotas del frío en diciembre

Con el cambio de temperatura, las mascotas suelen ser las más afectadas, en especial cuando se trata de mascotas adultas, ya que con el frío de diciembre suelen presentar algunas molestias en sus articulaciones. También les perjudica en su respiración, en la piel, y en sus patitas.

Ante tal situación hay que considerar algunos consejos al respecto, con los cuales podremos cuidar de su salud, evitando hacer visitas al médico de emergencia. Tips que se pueden aplicar fácilmente, así que toma nota.

¿Cómo cuidar a nuestras mascotas en el frío?

En el portal de la Cruz Roja Americana, explica que el frío de invierno puede ser letal para las mascotas, por lo que debemos tener mucho cuidado para que esto no genere algún tipo de problema en su bienestar, por lo que recomienda hacer los siguientes consejos:

No dejes que tu mascota duerma afuera, ya que pueden congelarse en la madrugada, provocándoles desorientación, poniéndolos en riesgo de sufrir otras lesiones. Deja que descansen en el interior de casa.

Cuida su pelaje y piel. Si su pelaje es corto, colócale algún suéter, ya que son propensos a que su piel se seque. Ante los baños, disminúyalos o emplee champú en seco.

Usa calefactores, pero ten cuidado de no dejarlos toda la noche, puesto que podrían generar un incendio en casa.

Si tienes crías en casa, permíteles estar cerca de su madre, para que puedan obtener calor corporal.

¿Cómo afecta el frío a las mascotas?

Por otro lado, es importante que los usuarios entiendan el riesgo que tienen las mascotas ante el frío de invierno. La Clínica Veterinaria Zarpa, detalla que los animales domésticos podrían presentar los siguientes padecimientos:

Resfriados

Moquillo

Hipotermia

Artritis y artrosis

Aunque todos los animales son propensos, hay que tener especial cuidado con los de pelaje corto. Ante cualquier señal o síntoma que veamos en nuestra mascota, se recomienda llevarlos inmediatamente al médico para que puedan recibir atención profesional lo más pronto posible. Sigue todos los consejos que ya te compartimos para que puedas proteger su salud.