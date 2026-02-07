Ni largo ni pixie: El corte bob se reinventa y este es el único estilo que importa ahora

Durante décadas, el cabello largo fue sinónimo de feminidad y el pixie representó la osadía extrema. Pero en 2026 la tendencia se posiciona en un punto medio que combina versatilidad, estilo y comodidad: el corte bob .

Este clásico de la peluquería vuelve a ocupar el centro de la escena, reinterpretado bajo códigos más modernos, libres y adaptados al ritmo de vida actual. Dicho corte de cabello no es ninguna novedad, pero en 2026 demuestra que sabe adaptarse mejor que nunca.

Esta temporada, el estilo clásico se transforma con líneas más sueltas y mayor textura. Desde pasarelas internacionales hasta el street style, el bob se consolida como el corte que mejor interpreta el deseo de renovación en versiones que se ajustan a distintos estilos de vida y tipos de cabello.

¿Cómo es el corte bob?

El corte bob se caracteriza por llevar el cabello a la altura de la mandíbula, el mentón o los hombros, con una estructura que enmarca el rostro. Puede ir acompañado de capas internas, textura o flequillo. Pero también puede ser recto, asimétrico, con puntas pulidas o desfiladas.

Este corte de cabello nació oficialmente en la década de 1920, cuando mujeres como la bailarina Irene Castle y figuras del movimiento flapper lo popularizaron como símbolo de libertad y ruptura con los cánones tradicionales. Desde entonces, el bob ha tenido múltiples reinvenciones: en los años 60 con Vidal Sassoon y su versión geométrica; en los 90 con el grunge bob; y en 2026 con una estética más flexible y moderna.

Los 5 tipos de corte bob que son tendencia en 2026

Bob curly estructurado: pensado para cabellos rizados u ondulados. Mantiene una forma definida pero respeta el movimiento natural del rizo, aportando volumen controlado y sofisticación.

Graphic bob: de líneas rectas y precisas, es el más geométrico. Ideal para quienes buscan un look minimalista, moderno y de alto impacto visual.

Bob texturizado: incorpora capas suaves y desfilados que aportan ligereza, ideal para cabellos finos o para quienes buscan un estilo relajado.

Bob desestructurado: más libre y natural, con puntas irregulares y volumen orgánico, perfecto para un aire juvenil.