Aquí te diremos cuáles son los 3 cortes de pelo para mujeres de 50 a 60 años que te harán ver más joven. No importa el color de tu cabello, la melena siempre es la clave que suavice las facciones del rostro y además te de una imagen más juvenil, elegante, moderna y sobre todo, radiante.

3 cortes para mujeres de 50 a 60 años que te harán ver más joven

Uno de los 3 cortes para mujeres de 50 a 60 años que te harán ver más joven es el Bob Desfilado. Este es un estilo único y clásico, pero también infalible, de hecho, en su versión más desfilada crea un efecto que favorece al rostro; esto se debe a sus capas ligeras que aportan un movimiento natural que evita los contrastes marcados entre cualquier tipo de cabello, incluyendo si tienes canas.

Shag

En los últimos años el corte estilo Shag se ha vuelto tendencia, de hecho, este look nació allá por la década de los 70´s, pero poco a poco ha ido evolucionando, y ahora se puede ver una versión más pulida gracias a sus capas que están estratégicamente hechas para casi cualquier tipo de melena. Esta opción aporta mucha profundidad y dinamismo al cabello, además es ideal para que puedas verte más joven, con mucha personalidad y sobre todo, sin rigidez.

Midi en capas suaves

Para este 2026, el corte que es y será tendencia es el Midi en capas suaves, ya que es un estilo que rejuvenece a cualquier tipo de rostro; este consta de unas capas sutiles que aportan volumen y fluidez, además es ideal para aquellas mujeres que tienen canas y que se dejaron crecer la melena blanca; con este look lucirás sofisticada y además es muy fácil de mantener.

¿Cada cuándo debo cortarme el pelo?

Hasta el momento no existe un número exacto de cada cuándo debes cortarte el pelo, ya que muchas mujeres intentan dejárselo largo para que les crezca; sin embargo, aunque tu meta sea tener una melea abundante, lo ideal sí es despuntarlo, esto para que las puntas no se dañen y que así siga creciendo.

Todo dependerá de tu pelo, de tus hábitos y qué tanto daño tienes; algunos expertos recomiendan que, si se tiene el cabello dañado, lo ideal es despuntarlo cada 6 u 8 semanas, si la melena esta sana, y además no se ha expuesto u ocupado tratamientos químicos, lo ideal es visitar a tu estilista cada 8 o 12 semanas; y si quieres dejar crecer la melena y además lo cuidas bien, puedes ir cada 3 o 4 meses.

