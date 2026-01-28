Los 5 cortes de pelo ideales para disminuir las arrugas y te ayudan a rejuvenecer

En la actualidad hay una amplia gama de cortes de pelo , donde cada uno de ellos se adapta a la personalidad de cada usuaria, además de que el estilo que vayamos a escoger puede traer importantes beneficios a nuestro aspecto, ayudándonos a lucir más jóvenes de lo que somos.

Es así que te vamos a explicar cuales son los estilos que te pueden favorecer a disminuir las arrugas, y te ayudan a rejuvenecer tu rostro. Grandes opciones cuando estás buscando un cambio de look.

¿Qué tipo de cabello rejuvenece el rostro?

Es usual que muchas busquemos cortes de pelo que nos favorezcan a disminuir las arrugas y ayudan a rejuvenecer el rostro. Para que lo puedas lograr en el 2026, te recomendamos optar por las siguientes opciones:

Corte mariposa: Un estilo que se ha popularizado en los últimos días, por proporcionar capas con movimiento y volumen. Solamente considera que si eres lacia, será necesario estilizarlo con materiales calientes, de lo contrario no van a lucir.

Long Midi: Una gran selección cuando buscamos cortar la melena pero con una alternativa no tan extrema.

Pixie: Si buscas algo más extremo puedes optar por dicha opción, se destaca por ser fresco y juvenil.

Shaggy: Una opción más radical y juvenil, que se destaca por tener generar volumen con el uso de capas.

Flequillo cortina: Un fleco más fresco y que fácilmente se integra a la melena, logrando un gran aspecto.

¿Qué peinados te hacen ver mayor?

Aunque ya hablamos de los cortes de pelo que logran disminuir las arrugas y que te ayudan a rejuvenecer tu rostro, es importante que conozcas los estilos que te pueden añadir unos años extras, haciendo que luzcas más grande.

Usualmente, suelen ser cortes muy rectos y sin forma; esto se debe a que suelen ser muy cargados, generando que ciertas marcas de expresión y líneas sean más marcadas. Dicha regla también se aplica a los flecos; el usar estilos muy cortos o rectos nos da una apariencia mayor.