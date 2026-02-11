Así puedes decorar paletas para regalar este 14 de febrero

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina y muchas personas todavía no tienen el regalo para su pareja, amigos o familiares. Por tal razón, aquí te vamos a dar algunas ideas que puedes poner en práctica y que no son tan caras como piensas para sorprender a todos.

Los dulces se han convertido en una pieza fundamental durante este día que todos quieren dar un detalle especial. En muchas ocasiones, las paletas decoradas son la opción ideal para regalar a los amigos y a la pareja.

¿Cómo hacer paletas decoradas para este 14 de febrero?

El poder dar un regalo con decoración especial lo convierte en algo único, pues se les puede dar ese toque perfecto y personalizado. A continuación, te dejamos algunas ideas que puedes implementar para decorar paletas este 14 de febrero.

Tarjeta de corazón: con ayuda de una cartulina se debe de realizar la forma de un corazón, ya que se tiene el recorte, se puede escribir unas palabras. Ahí se le agregará una paleta pequeña y esta debe de ir pegada en el centro o con la cartulina sobrante se puede hacer una tira pequeña, la cual ayude a sostenerla

Paleta payaso de osito: para esta manualidad se necesitará tres tipos de fomi, uno de color café, uno rosa y uno que tenga brillantes de color rojo.

Primero en el fomi de color café se tienen que hacer tres círculos uno grande que será el rostro del oso y los otros dos serán las patitas del osito, posteriormente se deben de hacer dos círculos pequeños para las patitas de arriba y dos medios círculos que serán las orejas.

El fomi de color rosa servirá para hacer la parte de adentro de las orejas, dos medios círculos más pequeños que serán orejas cafés y 8 círculos pequeños que serán los deditos de sus pies. Ya para terminar, con ayuda del fomi rojo, se deben de hacer un corazón.

Una vez que ya se tengan todas las piezas se deben de unir, para este punto se necesita tener una paleta payaso y ahí se va a ir colocando las piezas, la cabeza del oso en la parte de la paleta y en el palito se pegará el corazón.

Con estas simples manualidades puedes hacer que un regalo se convierta en algo especial, pues se hizo con amor.

