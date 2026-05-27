3 ideas vintage para transformar el techo de tu casa con poco dinero

El mundo avanza y la tecnología nos invita a imaginar a diario cómo será el futuro. Sin embargo, la mirada hacia el pasado siempre está y es que la nostalgia del ayer parece ser una caricia para el alma, y eso es algo que puede verse en diferentes situaciones y contextos.

Noticias Oaxaca del 26 de mayo 2026

Si de diseño de interiores se trata, el estilo vintage es una corriente estética que no deja de ser tendencia y que rescata, conserva y celebra elementos, objetos y gráficos creados en épocas pasadas. A diferencia de lo "retro", que imita el pasado usando materiales modernos, el diseño vintage auténtico busca el valor de lo original, la nostalgia de las imperfecciones del paso del tiempo y la calidez de los materiales nobles como la madera maciza, el hierro forjado o el bronce, sintetiza la Inteligencia Artificial (Gemini).

¿Diseñar el techo de casa?

Nada está librado del diseño y la decoración, dentro y fuera del hogar. Los expertos en este rubro dan cuenta sobre las diferentes acciones que podemos implementar para embellecer nuestra casa, y el diseño de sus techos no es la excepción.

Diseñar estéticamente el techo de casa, a menudo llamado "la quinta pared", es clave porque transforma por completo la percepción espacial y la atmósfera de un hogar. Por lo tanto, un techo bien planificado puede elevar visualmente un ambiente bajo, delimitar zonas en plantas abiertas y mejorar drásticamente la calidad lumínica.

Un techo vintage

Si reunimos todo lo señalado, trasformar el techo suele ser el gran olvidado de la decoración, pero darle un toque vintage puede cambiar por completo la atmósfera de una habitación sin necesidad de gastar una fortuna.

Es por eso que a continuación se detallan 3 ideas creativas, económicas y de gran impacto visual que ayudan a diseñar el techo de casa con un estilo vintage:

Falsas vigas de madera "envejecida": Las vigas de madera vistas son el sello indiscutible del estilo rústico y vintage, pero la madera real es costosa y pesada. La alternativa económica es crear vigas huecas utilizando tablas delgadas de pino (o incluso listones de palets cepillados).



Cómo se hace: Armas estructuras ligeras en forma de "U" invertida uniendo tres tablas delgadas con clavos sin cabeza y cola de carpintero.

El truco vintage: Antes de armarlas, dales un trato rudo. Golpea la madera suavemente con una cadena o un martillo para crear marcas de desgaste, lija los bordes para redondearlos y aplica una capa de nogalina o lasur oscuro. Para terminar, un poco de cera oscura para muebles le dará ese brillo satinado de la madera antigua.

Instalación: Se fijan al techo utilizando pequeños tacos de madera atornillados previamente a la losa o techo original; la viga en "U" simplemente se encastra y se clava a esos tacos.

El encanto del papel pintado con motivos retro: Un "techo acentuado" con papel tapiz evoca la elegancia de las casas de principios del siglo XX. No necesitas empapelar toda la casa, solo una habitación clave (como el comedor o el dormitorio).



Qué buscar: Diseños botánicos sutiles, patrones geométricos de los años 20 (estilo Art Déco), rayas diplomáticas desgastadas o texturas que imiten azulejos de peltre antiguos (tin tiles).

El truco económico: Busca en tiendas de decoración rollos de saldo o "fines de serie". Como la superficie del techo es delimitada, a veces con dos o tres rollos te alcanzará perfectamente.

Tip de aplicación: Pintar las molduras o los bordes del techo en un tono que combine con el papel creará un marco perfecto que disimulará cualquier imperfección en los cortes.

Molduras y rosetones de poliestireno (Efecto señorial): En las casas antiguas, los techos altos lucían majestuosos relieves de yeso. Hoy en día, puedes replicar ese look por una fracción de su precio utilizando molduras y rosetones de poliestireno extruído (telgopor de alta densidad).

