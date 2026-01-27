Los 5 delineados que favorecen a los párpados caídos, tips de maquillaje infalible

Los delineados en los últimos años se han convertido en parte esencial dentro de los cosméticos. Durante varios años estuvieron fuera de moda, hasta que de un día a otro todas las personas estaban empleando dicho estilo, logrando favorecer el aspecto de su mirada.

Sin embargo, para quienes tienen los párpados caídos, puede ser algo complejo, puesto que no les favorece dicho estilo. Pero no deben desilusionarse, puesto que les vamos a explicar 5 formas de usar el delineador en su mirada, tips de maquillaje infalible que deben poner a prueba.

¿Cómo puedo delinear el ojo con el párpado caído?

Cuando tenemos los párpados caídos y queremos hacernos delineados, es importante que consideres algunos estilos que se adapten a tu mirada. Si usamos el diseño clásico, no se logrará ver por nuestro tipo de ojo. Por eso considera hacer alternativas que se adapten a ti; toma en cuenta los siguientes tips de maquillaje infalible:

Delineado flotante: Un estilo muy sesentero, que te permite usarlo arriba de la cuenca del ojo, además de ser un estilo para impulsar tu mirada.

Holográfico: Una forma no convencional, que te ayudará a abrir la mirada, además de permitir que sea visible.

Delineado clásico: Aun así puedes hacerlo; solamente debes cambiar la forma de realización. Solamente haz el delineado sin alzar la mirada o el párpado, y después comienza a rellenar los espacios.

Rasgado: Para ello hay que hacer una línea recta y horizontal, para poder tener un efecto de ojos más cerrados y sofisticados.

Foxy: También es posible hacerlo en ojos encapotados; es un estilo intermedio, no es horizontal, pero tampoco es tan en diagonal.

¿Qué provoca los párpados caídos?

La presencia de párpados caídos suele ocurrir cuando hay un exceso de piel en la zona superior; una de las principales causas de su aparición suele ser por envejecimiento, congénito o alguna lesión, así lo detalla el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina.

En la actualidad ya es posible el uso de cirugías para su levantamiento, que puede ser usada con fines estéticos o para corregir la visión, en especial cuando ese exceso de piel afecta la visibilidad. Con los tips de belleza infalible sobre los delineados , podrás mejorar el aspecto de tu mirada fácilmente.