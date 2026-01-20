11 delineados gráficos para párpado caído; son fáciles, rápidos y aesthetic para impresionar a todos

Seguramente alguna vez viste un delineado de colores o con figuras de fantasía que te fascinó, pero luego te decepcionaste porque no era visible considerando la forma de tu párpado o no se podía hacer. Por eso, a continuación te compartimos algunas ideas fáciles de delineados gráficos para párpado caído.

Llena tu mirada de color: 11 delineados gráficos para párpado caído

1. Con trazos en negro

Lo primero que debes tener en cuenta es que no necesitas muchos productos o una gran cantidad de colores para hacer un delineado gráfico. De hecho, para un entorno profesional o para el día a día, es mucho más práctico usar el color negro .

2. En tonos neón

Si quieres irte directo a los tonos más llamativos, te dará gusto saber que también puedes hacerlo si tienes párpado caído. En el primer ejemplo de este video, nos fascinó cómo se aprovecha el espacio exterior a la cuenca del ojo y la zona del lagrimal; son solo 3 trazos, pero crean un look súper llamativo.

3. Líneas simples

Este es uno de los delineados gráficos para párpado caído más sencillos que puedes encontrar; nos referimos a la primera idea de este video, donde solamente se necesitan dos líneas en cada ojo, pero en un color vivo.

4. En dos tonos

Esta idea de delineado aparenta ser sumamente complicada pero, si la sigues paso a paso, en realidad es sencilla. Se aprovecha tanto la esquina exterior del ojo como el lagrimal.

5. Delineado gráfico en negro sobre la cuenca

Este diseño tiene la capacidad de agrandar y realzar la mirada. Para lograrlo necesitas un delineador negro de punta muy fina y enfocarte en la esquina exterior de tu ojo.

6. Delineados gráficos por encima de la cuenca

Aquí tenemos un delineado que requiere mayor precisión, por lo que recomendamos probarlo una vez que hayas experimentado al menos una vez con los delineados gráficos. El trazo principal pasa por encima de la cuenca del ojo, hasta llegar muy cerca de la ceja.

7. Delineado gráfico con trazos finos para párpado caído

Esta es una opción más para quienes buscan ideas discretas en cuanto a delineados gráficos. Nos referimos a la segunda idea de este video, donde el diseño consiste en un "triángulo doble".

8. Con curvas

Este diseño lo podríamos calificar como de "habilidad intermedia", pero resulta sumamente original por sus líneas curvas que crean una forma de gotita.

9. En la esquina exterior

La primera idea de este video nos encantó porque elimina gran parte de la dificultad de hacer delineados para párpados caídos, pues aprovecha la zona inferior del ojo; de esta manera no tienes que batallar con poco espacio en la cuenca o el lagrimal.

10. Delineado gráfico maximalista

Si próximamente vas a asistir a un concierto o festival, aquí tenemos una idea para combinar colores sin miedo y abarcar la mayor cantidad de espacio posible tratándose de ojos con párpado caído.

11. Delineado ondulado

Esta es una idea que se ve súper coqueta y original, pero no requiere tanta precisión como otros diseños y se puede adaptar a la forma de tu ojo. Como en otros delineados, puedes utilizar sombras que se activan con agua, y aplicar utilizando un pincel muy fino para ojos.

