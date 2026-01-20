11 delineados gráficos para párpado caído; son fáciles, rápidos y aesthetic para impresionar a todos
Los delineados gráficos sí se pueden hacer si tienes párpado caído, y aquí tenemos 11 ideas para demostrarlo. Te toma 10 minutos o menos hacerlos.
Seguramente alguna vez viste un delineado de colores o con figuras de fantasía que te fascinó, pero luego te decepcionaste porque no era visible considerando la forma de tu párpado o no se podía hacer. Por eso, a continuación te compartimos algunas ideas fáciles de delineados gráficos para párpado caído.
Llena tu mirada de color: 11 delineados gráficos para párpado caído
@alessadalu delineado grafico para párpado caído #parpadocaido #makeup #makeuptutorial #delineado #delineadografico #2023 #LoDescubriEnTikTok #foryoupage ♬ original sound - spedupsongsnlyrics
1. Con trazos en negro
Lo primero que debes tener en cuenta es que no necesitas muchos productos o una gran cantidad de colores para hacer un delineado gráfico. De hecho, para un entorno profesional o para el día a día, es mucho más práctico usar el color negro .
2. En tonos neón
@evemarcs ✨3 delineados gráficos PÁRPADO CAÍDO✨ IG: evemarcs #beauty #eyeliner #delineado #delineadografico #makeup #maquillaje #parpadocaido #belleza ♬ Caraluna - Bacilos
Si quieres irte directo a los tonos más llamativos, te dará gusto saber que también puedes hacerlo si tienes párpado caído. En el primer ejemplo de este video, nos fascinó cómo se aprovecha el espacio exterior a la cuenca del ojo y la zona del lagrimal; son solo 3 trazos, pero crean un look súper llamativo.
3. Líneas simples
@nubiafiguerooa N°1 Delineados Gráficos para Párpados Caídos🖌🌈 #parpadoscaidos #delineadosgraficos #makeuptutorial - Productos de @jgl.lashes ♬ Booty Swing - Parov Stelar
Este es uno de los delineados gráficos para párpado caído más sencillos que puedes encontrar; nos referimos a la primera idea de este video, donde solamente se necesitan dos líneas en cada ojo, pero en un color vivo.
4. En dos tonos
@nubiafiguerooa Delineado para Párpado Caido🖌✨👌🏼 #parpadocaido #makeupartist #delineadografico #maquillajefacilysencillo ♬ He Could Be The One - Tristen🧃
Esta idea de delineado aparenta ser sumamente complicada pero, si la sigues paso a paso, en realidad es sencilla. Se aprovecha tanto la esquina exterior del ojo como el lagrimal.
5. Delineado gráfico en negro sobre la cuenca
@glambygerys Listas para elevar su eyeliner game? 🖤 #fyp #parati #McDonaldsCCSing #foryou #eyeliner ♬ This Is How We Do It (Re-Recorded) [Remastered] - Montell Jordan
Este diseño tiene la capacidad de agrandar y realzar la mirada. Para lograrlo necesitas un delineador negro de punta muy fina y enfocarte en la esquina exterior de tu ojo.
6. Delineados gráficos por encima de la cuenca
@evemarcs Delineados gráficos🎨 PARA PÁRPADO CAÍDO✨ | IG: evemarcs #TikTokFashion #TalentoTikTok #delineado #eyeliner #beauty #belleza #delineadografico #makeup ♬ Life Goes On - Oliver Tree
Aquí tenemos un delineado que requiere mayor precisión, por lo que recomendamos probarlo una vez que hayas experimentado al menos una vez con los delineados gráficos. El trazo principal pasa por encima de la cuenca del ojo, hasta llegar muy cerca de la ceja.
7. Delineado gráfico con trazos finos para párpado caído
@makeupteca_ Delineados para párpado caído 💭💖 Usé el delineador de @Flower Knows Makeup . Usa el código “Karol” para un descuento en tu compra 💫 #Maquillaje #makeup #maquillajetips #maquillajetutorial #delineado ♬ sonido original - Karol
Esta es una opción más para quienes buscan ideas discretas en cuanto a delineados gráficos. Nos referimos a la segunda idea de este video, donde el diseño consiste en un "triángulo doble".
8. Con curvas
@nubiafiguerooa N°3 Delineado para Párpados Caído💕✨ #delineadografico #parpadoscaidos #parpadoencapotado Paleta de @gavissibeauty ♬ MANIAC - Stray Kids
Este diseño lo podríamos calificar como de "habilidad intermedia", pero resulta sumamente original por sus líneas curvas que crean una forma de gotita.
9. En la esquina exterior
@maytahmi Easy graphic liner ideas for hooded eyes!!! Remember graphic liner does just need to be on ur lids!! #graphicliner #eyeliner #graphiclinertutorial #hoodedeyeseyeliner ♬ original sound - XVX - apollo41
La primera idea de este video nos encantó porque elimina gran parte de la dificultad de hacer delineados para párpados caídos, pues aprovecha la zona inferior del ojo; de esta manera no tienes que batallar con poco espacio en la cuenca o el lagrimal.
10. Delineado gráfico maximalista
@glamgio_nyc hooded eye graphic liner!! @Glisten Cosmetics LTD “Wizardry” split liner and graphic liner brushes! ✨GIOVANNA20 for $ off (affiliate) #hoodedeyesmakeup #hoodedeyes #graphicliner #graphiceyeliner #wateractivatedeyeliner ♬ original sound - Giovanna
Si próximamente vas a asistir a un concierto o festival, aquí tenemos una idea para combinar colores sin miedo y abarcar la mayor cantidad de espacio posible tratándose de ojos con párpado caído.
11. Delineado ondulado
@peachushi i'm obsessed w these liners you guys 😭💖 #graphicliner #hoodedeyes #hoodedeyetips #xyzbca #makeuptutorial #fypシ #wateractivatedeyeliner #hoodedeyeliner #hoodedeyesmakeup #makeupforhoodedeyes #glistencosmetics ♬ original sound - peachushi
Esta es una idea que se ve súper coqueta y original, pero no requiere tanta precisión como otros diseños y se puede adaptar a la forma de tu ojo. Como en otros delineados, puedes utilizar sombras que se activan con agua, y aplicar utilizando un pincel muy fino para ojos.