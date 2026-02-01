Así puedes desactivar el Meta AI de tu WhatsApp en unos sencillos pasos

En la actualidad, el uso de la inteligencia artificial ha dominado gran parte de los sectores. No olvidemos que desde hace tiempo en la aplicación de WhatsApp , ya se cuenta con la herramienta de Meta AI, con la que podemos hacer todo tipo de consultas o solicitar apoyo para ciertas cosas.

Sin embargo, hay ciertos usuarios que no se sienten cómodos al usar dicho elemento en la aplicación. Si eres uno de ellos, te vamos a explicar cómo puedes desactivar dicha función haciendo unos sencillos pasos.

¿Cómo activar la Meta AI de WhatsApp?

Es importante aclarar que en realidad es imposible eliminar o desactivar definitivamente la Meta AI, puesto que es un accesorio ya vinculado a la app de WhatsApp. Pero es posible reducir su presencia e impacto; solamente debes seguir unos sencillos pasos:

Lo primero que puedes hacer es archivar o eliminar el chat que tengas; solamente debes mantener presionada la conversación y seleccionar lo que deseas hacer.

Silencia las notificaciones, entra al chat, da clic en los “tres puntos” que están en la parte superior y selecciona la opción de ‘Silenciar notificaciones’.

Si has tenido conversaciones con el chat, para eliminar todo, envíale un mensaje de /reset-ia . Es un comando que se encargará de eliminar las copias de la conversación que se hagan.

Por último, en caso de haber sido agregado a la IA de los grupos, el administrador deberá expulsarlo.

Dentro de estos pasos, es importante que hagamos lo posible por no interactuar mucho con la inteligencia artificial, puesto que con esas conversaciones los servidores van obteniendo información tuya y de la forma en que se interactúa.

¿Por qué recomiendan desactivar Meta AI en WhatsApp?

Se recomienda desactivar la Meta AI de WhatsApp , debido a las preocupaciones de privacidad que se han generado. No olvidemos que esos sistemas pueden almacenar información privada que se les comparte, generando cierta inseguridad.

Por esa misma razón, se recomienda inhabilitar su funcionamiento y no proporcionarle información delicada. Además, no olvidemos que las consultas que se le hacen pueden ser erróneas. No dejes pasar mucho tiempo; aprovecha los sencillos tips que te compartimos al respecto.