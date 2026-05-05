Juan de Dios Pantoja ya respondió al reto de subir al ring contra Aarón Mercury: “Me gustan las cosas cara a cara”

En los últimos años los eventos de peleas de box entre las celebridades han ido escalando dentro del entretenimiento en México y uno de los famosos que más han dado de qué hablar tras estas exhibiciones ha sido Aaron Mercury, quien hace unas semanas se enfrentó a Mario Bautista en un encuentro que sorprendió por lo poco que en realidad duró.

Esta pelea que terminó en un knock-out resultó incluso con fracturas para Mario Bautista, dejando a Aaron Mercury como una de las celebridades más destacadas dentro del mundo del boxeo y quien posterior a la pelea retara al cantante y creador de contenido Juan de Dios Pantoja.

¿Juan de Dios Pantoja peleará vs Aaron Mercury?

A través de sus redes sociales, Juan de Dios Pantoja respondió a la invitación de Aaron, quien asegura que lo retó, a donde el originario de Mazatlán aseguró que todo mundo lo quiere ver pelear, mientras posaba con unos guantes de box y gafas.

Antes de responder si aceptaría la pelea Juan de Dios Pantoja únicamente hablaba sobre lo ocurrido y suponía lo que significa tanto Aaron Mercury como Mario Bautista para él, para finalmente decir lo siguiente.

“Yo ya le mandé un mensaje a ese loco, porque a mí me gustan las cosas cara a cara y él me dijo que simón”.

Ante estas palabras, Juan se mostró ligeramente nervioso e incluso elogió lo conseguido por Mercury en Supernova, por lo que próximamente podríamos verles en un ring de box a los dos.

¿Cuándo peleará Aaron Mercury vs Juan de Dios Pantoja?

Si bien, Juan de Dios Pantoja ha dejado claro que prefiere mantener el tema en privado, podría ser que ambos formen parte de una cartelera de box próximamente, en estos eventos que poco a poco toman más popularidad en nuestro país. Por ahora no se sabe si podría se les podría ver en una nueva edición de Supernova o incluso Ring Royale.

