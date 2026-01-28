Despídete de los azulejos, está es la nueva tendencia para los baños

Durante años es que los azulejos se impusieron como una única opción para revestir los baños . Estos objetos son prácticos, resistentes y fáciles de limpiar por lo que se impusieron con mucha fuerza.

Este año viene con un gran cambio debido a que se inclinan por superficies continuas, sin tantas juntas a la vista, que aportan una estética más limpia y contemporánea. Se busca que el baño sea un ambiente más integrado al resto.

¿Cuál es la tendencia que reemplaza los azulejos en los baños?

La tendencia de este año es el revestimiento continuo. Este material se aplica en capas, cubren paredes y pisos sin interrupciones visibles. Además, generan una sensación de unidad visual.

Los elementos más utilizados son:



Microcemento: minimalista, resistente y de aspecto mate.

minimalista, resistente y de aspecto mate. Piedra natural o sinterizada: aporta textura y una estética más orgánica.

aporta textura y una estética más orgánica. Placas de gran formato: simulan mármol, cemento o madera, con muy pocas juntas.

Estos materiales se utilizan en los baños debido a que responden a una cuestión estética. Esto no es todo ya que tiene las siguientes ventajas:

Menos juntas, menos limpieza : al haber menos cortes, se acumula menos suciedad.

: al haber menos cortes, se acumula menos suciedad. Sensación de amplitud: los planos continuos agrandan visualmente el espacio.

los planos continuos agrandan visualmente el espacio. Más luz: reflejan mejor la iluminación natural y artificial.

reflejan mejor la iluminación natural y artificial. Estilo atemporal: se adaptan tanto a baños modernos como a los más clásicos.

Otro tips a tener en cuenta es que no hace falta realizar una gran obra integral para olvidarte de los azulejos. La aplicación puede ser la siguiente:



Aplicar microcemento sobre los revestimientos existentes.

Revestir solo una pared (la de la ducha o el lavamanos) como punto focal.

Combinar placas grandes con sectores lisos para equilibrar textura y calidez.

Apostar por tonos neutros: arena, gris suave, blanco roto o piedra.

Sin dudas esta es la nueva tendencia que hace que los baños se vean más acogedores y que luzcan mejor. Además, puedes instalarlos fácilmente sin muchos trabajos extras ni gastos excesivos al respecto.