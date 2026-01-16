Dile adiós a las canas: estos son los tintes para cabello que las harán pasar desapercibida

Las canas sin dudas son uno de los problemas que más afectan a las personas y lleva a que acudas al salón de belleza por un tinte mensual. Es por esto que frecuentemente surgen las alternativas para incorporar las canas como parte de la paleta, suavizar el crecimiento de la raíz y mantener tu cabello.

Aquí lo que tienes que priorizar es el elegir aquellos tonos que se unan con tu base natural y tus canas .

¿Cuáles son los tintes que tapan las canas?

Rubio oscuro

Esta es una opción para quienes aman los retoques constantes pero la mejor opción es el rubio oscuro. Esta base se acerca más a la raíz natural por ende las canas se mezclan en lugar de crear líneas de contraste agresivas.

Este tono funciona especialmente bien con canas plateadas o transparentes, porque comparten matices fríos que parecen fundirse con el resto del color.

Castaño claro

Por otro lado tenemos este tono con matices cálidos y fríos que es muy versátil. Puedes optar por la técnica de baby lights o mechones finos, para quela mezcla con canas quede natural y con movimiento. Este enfoque multidimensional evita el bloque de color plano y permite que la raíz crezca sin verse mal, lo que reduce la necesidad de retoque. Además, aporta calidez al rostro sin exceso.

Balayage natural

Aquí nos encontramos con una técnica que es para quienes buscan no tener que ir al salón mensualmente. En este caso el color se aplica de forma estratégica hacia las puntas, con una transición progresiva desde la raíz que hace que el crecimiento sea prácticamente imperceptible.

Tienes que optar por los tonos que se asemejan a tu color de base o a tus canas, de esta manera tendrás un resultado homogéneo y elegante.

Miel

En este caso se recomienda para quienes nos buscan sombras ni contrastes bruscos. El color nos ayuda a que las canas desaparezcan visualmente dentro del conjunto, gracias a su riqueza tonal. El objetivo no es ocultarlas, sino integrarlas en un espectro de color armónico.