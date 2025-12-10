Los 5 diseños de baby blue nails que debes usar en las fiestas de Navidad

El Baby Blue Nails es un diseño único de tonalidades azules que se pueden incorporar en todo tipo de uñas, ya sean largas o cortas, sin ningún problema. Además de ser una gran oportunidad para emplearlas en las fiestas de Navidad, puesto que tienen un aspecto único y superelegante para cualquier ocasión.

Para que la puedas aprovechar en tus próximas celebraciones, te detallaremos los mejores 5 diseños que puedes emplear, con un estilo único que te hará sobresalir en las festividades más relevantes del año. Toma nota de cada consejo.

¿Qué diseños pueden emplear con el Baby Blue Nails?

El Baby Blue Nails se destaca por ser un diseño que usa un azul pastel, siendo una tonalidad juvenil que puede ser empleada en ocasiones elegantes o especiales. Con la llegada de las fiestas de Navidad, puedes optar por los siguientes 5 diseños que recomienda el portal de Vanidades:

Escarchado con pedrería: Un diseño invernal que domina las redes, al darle a tu diseño ese aspecto de nieve en tus uñas. Si quiere algo más ligero, cambia la pedrería por glitter plateado sobre el color azul.

Cat eye: El efecto cat eye es una fuerte tendencia que puedes implementar en la tonalidad azul. Siendo una alternativa minimalista que hará a todos voltear.

Metálico: Si deseas algo más futurista, opta por un diseño completamente metálico azulado y agrega algunos dibujos como de copo de nieve.

Francés difuminado: Sobre una uña de colores nude, en la punta coloca el azul pastel y dale ese aspecto de francés, pero difuminando la línea de color.

Baby Blue Minimalista: Si buscas algo más sencillo, pues solamente coloca el color pastel en la uña, y para darle algo de impacto, agrega alguna perla blanca a una de las uñas o incorpora detalles metálicos.

¿Cuánto tiempo se puede estar con uñas de gel?

Para los diseños de Baby Blue Nails, se recomienda que se hagan en gelish o sobre uñas de gel, con la principal finalidad de que duren más tiempo, logrando lucirlas durante las fiestas de Navidad . Es importante entender que su duración puede ser de 2 a 4 semanas.

Se recomienda acudir a la cita con la manicura, ya que será la encargada de verificar que la aplicación se encuentre en perfectas condiciones. Es importante hacer la visita, ya que al encontrar alguna filtración se encargará de hacer el respectivo arreglo, evitando la presencia de humedad y hongos.