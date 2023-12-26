Los Derbez recuerdan sus navidades más inolvidables

Si hay una familia que se ha convertido en una de las más queridas de México, esa es la Derbez, que nos compartió en exclusiva cómo han sido sus navidades.

La familia Derbez nos contó cuál fue su regalo de navidad este año

"Con José Eduardo nunca hemos pasado una Navidad juntos y las únicas dos que ha pasado, una ha sido buena y la otra mala. Estuvimos con mi suegro y le dio influenza y Covid, estuvimos encerrados y eso no me lo perdona", dijo Eugenio y José Eduardo lo confirmó con su peculiar estilo de humor. "Cada vez que lo intentamos algo falla, algo sale mal".

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¿Cómo han sido las navidades de los Derbez?

La nueva temporada de De viaje con los Derbez se grabó en Finlandia, un lugar que eligieron para que la más pequeña del hogar, Aitana, disfrutara todo lo que es la Navidad.

"El primer viaje fue muy difícil para todos que nos separó, pero que era necesario porque a partir de ese viaje se destapó la cloaca y como familia enfrentamos problemas que no habíamos tenido".

"Es el mejor viaje de toda mi vida, independientemente que es mitad trabajo y mitad viaje, justo porque vivimos como familia cosas que nunca habíamos hecho", dijo Alessandra.

Y Eugenio remató: "No cometer los mismos errores con Aitana, esta serie nos ha servido como terapia".