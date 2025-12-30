Los 5 diseños de uñas para pies que debes usar para atraer la abundancia en el 2026

En los últimos días hemos hablado constantemente sobre la manicura, elemento que se encargará de hacer lucir unas manos espectaculares, pero hemos olvidado que también podemos hacer uso de diseños de uñas para pies , haciendo que iniciemos nuestro año con todo el estilo.

Para que puedas recibir el 2026, te diremos algunos estilos que puedes emplear para atraer la abundancia, además de hacer que tus pies luzcan espectaculares. Sigue algunos sencillos consejos.

¿Qué colores de uñas atraen el dinero?

Si todavía no has hecho tu cita en el salón de belleza, aprovecha el tiempo que queda para poder agendar y solicitar los diseños de uñas para pies. Para buscar las mejores opciones, encontramos varias alternativas en Pinterest que puedes usar:

Para atraer la abundancia , decora tus pies con glitter dorado, intercalado con otras uñas rojo pasión.

, decora tus pies con glitter dorado, intercalado con otras uñas rojo pasión. Si eres fan de algo más discreto, haz tus uñas nude y pide que te hagan un francés dorado, manteniendo el color de la riqueza en tus pies.

Manteniendo el dorado con otro diseño, te recomendamos emplear dicho color con un efecto “cat eye” en tus pies, un estilo que se mantiene aún en tendencia por sus destellos.

Una opción que nunca falla es arreglar todas tus uñas con un efecto espejo en dorado; va a parecer que tienes oro en los pies para el 2026 .

. Si quieres algo igual de intenso, puedes optar por usar el mismo todo dorado con el efecto glazed; en los últimos años se ha vuelto tendencia.

¿Cómo deben estar las uñas de los pies?

Es importante que, al momento de hacernos los diseños de uñas para pies, siempre se recomienda cortarla en forma recta, a diferencia de que en las manos pueden redondear las esquinas. En una publicación del IMSS, detalla que así evitaremos las temidas uñas enterradas o encarnadas en los pies.

Si sentimos uñas enterradas o encarnadas, siempre se recomienda acudir a un podólogo para que nos pueda ayudar a atender la incómoda situación. No dejes pasar el tiempo para arreglar tus uñas con estilos que te ayudarán a atraer la abundancia en el 2026.