5 diseños de uñas que puedes usar en oficina en este inicio de año

Siempre que nos aplicamos diseños de uñas , no solo buscamos que sean estilos elegantes para usar en la oficina; también se busca que principalmente sean cómodas de usar, permitiendo que podamos hacer todas nuestras labores de la jornada laboral sin ningún tipo de complicación.

Ahora que estamos en el inicio de año, te detallaremos algunos estilos que puedes emplear, los cuales harán lucir una manicura espectacular, acaparando todas las miradas. No te pierdas los detalles que te vamos a compartir.

¿Qué diseños de uñas usar en la oficina?

Cuando nos colocamos diseños de uñas, siempre buscamos que nos hagan lucir unas manos espectaculares y sentirnos cómodas. Por suerte, hay muchos estilos que podemos usar en la oficina sin ningún tema. Estos son los que puedes usar en tu inicio de año:

Fondo azul con estrellas: Un estilo creativo que al mismo tiempo mantiene su elegancia, siendo una gran alternativa cuando quieres algo diferente en tus manos.

Cat eye nude: Un efecto que parece no pasar de moda. Pide que te hagan un cat eye sobre un color nude; es un estilo minimalista que siempre atrae las miradas.

Uñas francesas con color marrón: Las uñas chocolate son lo de hoy; se volverán tendencia en el 2026. Así que pide un clásico diseño francés con un color marrón, elegante y clásico al mismo tiempo.

Milky Nails: Un tono blanquecino que no llega a ser tan intenso, pero ahora se ha vuelto una tendencia que dominará los salones de belleza.

Tono borgoña: Un tono que será la tendencia del 2026, ya sea que lo uses en tu francés o apliques en cada uña el color en diversas tonalidades.

¿Qué uñas se ven más elegantes?

La realidad es que cualquier manicura puede adaptarse fácilmente a nuestro trabajo, pero hay ciertos estilos que se destacan por ser más elegantes. Diversos medios indican que la mejor forma para usar son las almendradas o las cuadradas con los bordes redondos.

En el tema de colores, se recomienda el uso de tonos pastel o nude. Ahora ya conoces cuáles son los diseños de uñas que puedes usar en la oficina para el inicio de año, así que no esperes más para hacer tu cita en el salón de belleza.