Diseño de uñas: El color más oscuro que será tendencia para una manicura sofisticada

Estamos a pocos días de dar inicio al 2026, por lo que se presentarán cambios notables en el mundo de la moda. Recientemente, se dio a conocer cuál es el color más oscuro que se va a convertir en tendencia dentro del mundo del diseño de uñas.

Se trata de una tonalidad que te ayudará a obtener una manicura sofisticada; descubre cómo es para que lo puedas aplicar en tus manos; seguramente te va a encantar y lo vas a querer portar todos los días.

¿Cuál es el color que va a ser tendencia?

El portal de Cosmopolitan detalló que para los próximos días vienen tendencias únicas, en especial en el mundo de las uñas. Detallando que, para obtener una manicura sofisticada, el color más oscuro en tendencia se tratará del famoso borgoña.

Se trata de un rojo oscuro que tiene notas violetas; usualmente suele confundirse con la tonalidad vino. Durante varios meses vimos que el borgoña dominó las melenas de las mujeres; ahora dicha tendencia se encargará de dominar las uñas de las usuarias.

Una tonalidad que seguramente te encantará portar en tus manos, logrando estilizar las manos de quienes lo llevan, ideal para cuando tienes algún evento importante y buscas algo sencillo, pero que logre acaparar la atención de los demás asistentes. Además, tiene una gran versatilidad de adaptarse a cualquier longitud y forma de la uña.

¿Qué colores combinan con el borgoña?

Aunque no lo parezca, el borgoña, aunque se considera el color más oscuro, eso no implica que no podamos combinarlo como queramos; al contrario, tiene una gran versatilidad al momento de unirlo con otras tonalidades.

El portal de Westwing detalla que las mejores tonalidades para unificarlo son el blanco, los tostados y claros, los grises suaves, verdes intensos o azul petróleo. Al complementar el outfit, una manicura sofisticada logrará un equilibrio en todo lo que vamos a portar. Ahora ya conoces cuál es el color que se va a volver tendencia para que los contemples al momento de crear tus outfits.