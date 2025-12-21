5 diseños de uñas de vidrio para lucir elegante en Navidad

Estamos a días de que se celebre una de las festividades más esperadas del año, estamos hablando de la Navidad. Para este momento hay momentos previos muy importantes como la decoración, la comida, los regalos y la ropa. Por supuesto que hay algo que no debe quedar afuera y son tus uñas .

Si aún no has decidido que tipo de manicura llevar pues te vamos a contar sobre las mejores opciones de la temporada que son las uñas vidrio. Las mismas te brindan seguridad, elegancia y glamour.

Son diseños creativos, llenos de brillos y favorece a todas las edades. Su nombre proviene del uso de glitters y tonos tradicionales.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas vidrio?

Uñas micro francés

Este es un diseño infalible y queda muy bien para esta Navidad. Es una nueva versión del clásico francés que llega en una versión micro y transparente, cuya base es cristalina que se complementa con una base de tono nude.

Uñas almendras cortas

Aquí tenemos un diseño que se caracteriza por brindar una forma estilizada y su acabado transparente y brillante. No lleva decoraciones, ni colores por lo que es ideal para dar el efecto vidrio con ayuda de tiras de acetato.

Uñas efecto perla

Este es un diseño muy elegante, en comparación con los anteriores. Aquí se destaca un aura invernal por el color y efecto frío que lo componen.

Uñas coreanas con textura

Este es otro estilo que debes usar en Navidad. El efecto vidrio utiliza relieves mediante transparentes finos y delicados que hacen referencia al hielo, gotas o formas lineales. La textura es la protagonista.

Uñas rosas

Por último, tenemos este efecto vidrio en donde tienes que usar una buena base del efecto de ojo de gato y lograrás un efecto brilloso.

Estos diseños son realmente hermosos para poder resaltar tus manos, independientemente de la edad que tengas. Cada uno de ellos tiene su magia y puedes lucirla en distintos momentos por su versatilidad.