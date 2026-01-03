Los diseños de uñas acrílicas más top en los pies

Sin dudas en la actualidad se busca mucho la practicidad, es por esto que te traemos en una gran opción que son las uñas acrílicas en los pies. Aquellas que buscan resultados como en la pedicura profesional pues ven a esta opción como una gran aliada.

Esto es la nueva tendencia que impacta en los diseños de uñas para pies. Es por esto que te contamos sobre las mejores opciones para este 2026.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas acrílicas para pies?

Eggs hells, con lujo

Este es el famoso diseño minimalista que tiene un estilo cáscara de huevo. Esta opción no falla pero las tendencias nos animan a darle un upgrade mucho más lujoso y llamativo, a través de pequeñas aplicaciones con hoja de oro o barnices metálicos.

French colorido

Luego tenemos esta opción que está de vuelta pero con un giro bastante interesante. Los toques discretos de color serán la clave para lucir un diseño de uñas acrílicas para los pies completamente actualizado y en tendencia, pero manteniendo un aire discreto.

Azul cósmico

El azul es relacionado con el misticismo como así también con lo que es la estética cósmica por lo que es una de las apuestas. La tonalidad es ideal para los futuristas por lo que puedes llevarla en formato sólido o en un estampado minimalista.

Animal print

El animal print sigue siendo uno de los diseños más utilizados y atemporales. Puedes optar por el estampado de leopardo hasta el sofisticado snake print, que es otro de los diseños de uñas acrílicas para los pies que serán apuesta segura para arrasaren esta temporada.

Rojo intenso

Por otro lado tenemos el color rojo que es uno de los colores más llamativos y para mujeres con. Esta tonalidad es idónea para lucir una pedicura que en verdad se haga notar, volviéndose el detalle statement de todo tu beauty look.