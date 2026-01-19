5 diseños de uñas fáciles y coloridos para hacer en casa

Cuando pensamos en hacernos diseños de uñas , pensamos que es indispensable hacerlo en un salón de belleza; sin embargo, en la actualidad ya es posible hacerlo en casa, siendo una alternativa económica que podemos hacer y que solamente requiere de pocos materiales.

Es así que te vamos a explicar algunos estilos fáciles y coloridos que puedes intentar, alternativas para que tus manos siempre se vean bonitas a cualquier hora o día.

¿Qué diseños de uñas hacernos en casa?

Los diseños de uñas podemos hacerlos en casa, puesto que ya existen muchos estilos que podemos optar, permitiendo que nuestras manos luzcan lindas y arregladas. Considera los siguientes estilos que son fáciles y coloridos para hacer; seguramente te van a encantar:

Marmoleado: Sobre tu uña coloca dos colores de tu preferencia y con ayuda de un palillo, pásalo por los colores para que se mezclen; formarán ese aspecto en tu manicura.

Francés invertido: Selecciona dos colores, y uno de ellos lo vas a usar para hacer la línea, pero en vez de colocarla sobre la punta, lo harás más pegado a la cutícula.

Azul y minimalista: Si quieres algo más elegante, no te preocupes, las demás uñas píntalas de azul, mientras que en el dedo anular y el medio, les vas a colocar unos lunares azules.

Por otro lado, si tienes a tu disposición varios colores pastel, úsalos para hacerte un francés clásico y lleno de color.

Efecto algodón: En una base, coloca los colores azul, rosa y amarillo; con ayuda de una esponja, aplícalos en la uña para darle ese aspecto de algodón de azúcar.

¿Debemos soplar el barniz de uñas?

Para los diseños de uñas en casa, es posible que hagas uso de los barnices de casa, los cuales se sacan con el mismo aire; es usual que muchos tengan el hábito de soplarlas para agilizar su secado. Pero te recomendamos que dejes de hacerlo.

Esto se debe a que el aire caliente de la boca puede generar burbujas de aire no deseadas en el esmalte, además de que genera que el secado sea menor. Se recomienda el uso de aire frío o sencillamente dejar que se tomen su tiempo para secarse. Intenta los estilos fáciles y coloridos que ya te explicamos para que decores tu manicura.