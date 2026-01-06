5 diseños de uñas en gelish que puedes usar en oficina en este inicio de año

Los diseños de uñas en gelish tienen la principal ventaja de emplearse sobre extensiones o en la uña natural, siendo un elemento que logrará embellecer nuestras manos y se mantendrá por más tiempo con un acabado muy brillante.

Prepárate, porque te vamos a compartir 5 estilos que puedes optar para usar en oficina durante el inicio de año, con colores vibrantes y elegantes que harán a todos voltear para ver tus manos arregladas.

¿Cuáles son los diseños de uñas de gelish que debo hacerme?

Como ya lo mencionamos, los diseños de uñas en gelish son muy adaptables a lo que quieras, ya sea que incorpores algún tip para alargarlas, uses acrílico o sea directamente sobre el largo de tu uña natural. Considera los siguientes consejos que te vamos a dar sobre los estilos que puedes usar en la oficina al inicio de año:

Algo sencillo y colorido: Aplica colores pasteles; son llamativos y al mismo tiempo elegantes, siendo versátiles cuando queremos lucir una manicura sofisticada

Manicura francesa con color: Puedes usarlo con cualquier tonalidad, pero ahora la tendencia va hacia la tonalidad borgoña; aplícalo en tu diseño.

Perlados y glaseados: Un efecto ligero y que es muy atractivo visualmente, el cual parece que va a ser el auge en los próximos días.

Estrellas: Parece que las estrellas doradas y plateadas van a seguir en auge; aplícalo en tu diseño sobre una base nude.

Chai latte o moca: Las tonalidades marrones van a dominar en las manicuras, ya sea que apliques dichos colores parejos o en un francés difuminado.

¿Qué es mejor, gelish o acrilico?

Entre las usuarias que acudimos al salón de belleza, ha surgido la duda sobre cuál es mejor, los diseños de uñas de gelish o de acrílico. La realidad es que ambas son buenas alternativas, pero todo dependerá de lo que quieras en tus manos.

Por un lado, el gelish le da un acabado más natural y brillante, mientras que el acrílico suele ser más resistente y ayuda a dar esa capa rígida a tu uña, además de que puedes alargarlas. Considera ambas opciones al momento de solicitar tu manicura para la oficina en el inicio de año.