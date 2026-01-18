5 diseños de uñas fáciles y elegantes puedes hacerte en casa

Aunque podemos hacernos diseños de uñas en un salón de belleza, algunas de nosotras preferimos hacerlas en casa, con la principal finalidad de ahorrar algunos pesos o simplemente porque no tenemos el tiempo suficiente para agendar una visita a la manicurista.

Si quieres hacerte algo diferente, entonces quédate, porque te vamos a explicar 5 estilos que son fáciles y elegantes, alternativas ideales para complementar con nuestro outfit y que siempre vas a querer portar.

¿Qué diseños de uñas puedo hacerme?

Los diseños de uñas que te vamos a explicar tienen la principal ventaja de poder hacerse en casa, alternativas que son fáciles y elegantes. Solamente haz los estilos con calma para que puedas lucir espectacular. Toma nota de las opciones que te vamos a compartir:

Garabatos únicos : Sobre tu uña con una base nude, coloca garabatos en tu manicura, que solamente abarque los extremos de las uñas, o realiza líneas verticales. El estilo se llama squiggly nails.

: Sobre tu uña con una base nude, coloca garabatos en tu manicura, que solamente abarque los extremos de las uñas, o realiza líneas verticales. El estilo se llama squiggly nails. Polka dots : Colorido y bonito. Sobre una uña con color vino, coloca lunares ordenados de color blanco. Puedes hacerlo combinando otros tonos.

: Colorido y bonito. Sobre una uña con color vino, coloca lunares ordenados de color blanco. Puedes hacerlo combinando otros tonos. Animal print : Sobre una base blanca coloca manchas cafés, similares a las de las vacas.

: Sobre una base blanca coloca manchas cafés, similares a las de las vacas. Degradado en la punta : Sobre una uña nude, con ayuda de una esponja coloca el color y comienza a difuminar hasta lograr el color deseado.

: Sobre una uña nude, con ayuda de una esponja coloca el color y comienza a difuminar hasta lograr el color deseado. Si quieres algo más sencillo, opta por usar los tonos “cloud dancer” o borgoña, tonalidades que son tendencia en el 2026.

¿Cuántas capas de esmalte de uñas se deben aplicar?

En un portal sobre manicuristas, se ha dado a conocer que aproximadamente hay que colocar un total de 4 capas, cantidad que podría aumentar o disminuir dependiendo de los diseños de uñas que se hagan. El portal de Manucurist pide hacer lo siguiente:

Base transparente para evitar que los colores se adhieran a la uña natural. 2 capas de color o diseños. Por último, una capa de top coat transparente para sellar el barniz.

No olvides proteger tus manos con guantes al lavar trastes o usar químicos; de esta manera vas a proteger tu manicura. Ya conoces los estilos que puedes hacer en casa por ser fáciles y elegantes; escoge tu favorito e inténtalo.