5 diseños de uñas fáciles y elegantes puedes hacerte en casa

¡Opciones fáciles y elegantes de usar! Te contamos cuáles son los 5 diseños de uñas que podrás hacer desde casa sin ningún problema, ideal para ahorrar

Escrito por:  Karla Salinas | Marktube

Aunque podemos hacernos diseños de uñas en un salón de belleza, algunas de nosotras preferimos hacerlas en casa, con la principal finalidad de ahorrar algunos pesos o simplemente porque no tenemos el tiempo suficiente para agendar una visita a la manicurista.

Si quieres hacerte algo diferente, entonces quédate, porque te vamos a explicar 5 estilos que son fáciles y elegantes, alternativas ideales para complementar con nuestro outfit y que siempre vas a querer portar.

¿Qué diseños de uñas puedo hacerme?

Los diseños de uñas que te vamos a explicar tienen la principal ventaja de poder hacerse en casa, alternativas que son fáciles y elegantes. Solamente haz los estilos con calma para que puedas lucir espectacular. Toma nota de las opciones que te vamos a compartir:

  • Garabatos únicos: Sobre tu uña con una base nude, coloca garabatos en tu manicura, que solamente abarque los extremos de las uñas, o realiza líneas verticales. El estilo se llama squiggly nails.
  • Polka dots: Colorido y bonito. Sobre una uña con color vino, coloca lunares ordenados de color blanco. Puedes hacerlo combinando otros tonos.
  • Animal print: Sobre una base blanca coloca manchas cafés, similares a las de las vacas.
  • Degradado en la punta: Sobre una uña nude, con ayuda de una esponja coloca el color y comienza a difuminar hasta lograr el color deseado.
  • Si quieres algo más sencillo, opta por usar los tonos “cloud dancer” o borgoña, tonalidades que son tendencia en el 2026.
¿Cuántas capas de esmalte de uñas se deben aplicar?

En un portal sobre manicuristas, se ha dado a conocer que aproximadamente hay que colocar un total de 4 capas, cantidad que podría aumentar o disminuir dependiendo de los diseños de uñas que se hagan. El portal de Manucurist pide hacer lo siguiente:

  1. Base transparente para evitar que los colores se adhieran a la uña natural.
  2. 2 capas de color o diseños.
  3. Por último, una capa de top coat transparente para sellar el barniz.

No olvides proteger tus manos con guantes al lavar trastes o usar químicos; de esta manera vas a proteger tu manicura. Ya conoces los estilos que puedes hacer en casa por ser fáciles y elegantes; escoge tu favorito e inténtalo.

