Esta es la edad en que las personas llegan a tener la inteligencia en su punto más alto, según Harvard

Es muy cierto que en cuanto más crece una persona, más se llena de responsabilidades de todo tipo, ya sean familiares o laborales, un hecho que hace que dejen de lado su bienestar, pues es normal presentar cansancio, desmotivación o llegar al límite de sus capacidades y su inteligencia .

Sin embargo, en algunas ocasiones las personas que rondan los 40 y 60 años, han asegurado que a esa edad van perdiendo ciertas capacidades, aunque Arthur C. Brooks, profesor de Harvard Business School , aseguró que la inteligencia va evolucionando con el tiempo y tiene distintos niveles.

¿A qué edad somos más inteligentes?

Además, mencionó que durante la juventud y los 30 años de edad, la inteligencia fluida es la que manda, la cual está vinculada con la rapidez mental, la resolución de problemas nuevos, la concentración y la memoria de trabajo.

Aunque, es importante mencionar que esta inteligencia fluida, llega a su máximo nivel a los 39 años, después empieza a bajar de forma gradual, por lo que muchas personas que quieren seguir con el mismo ritmo, pueden experimentar frustración en algunas situaciones que antes podía resolver de manera sencilla.

Pero el experto aseguró que esto no es una situación mala, ya que en ese momento, la inteligencia cristalizada, comienza a crecer de forma constante, esto lo hace entre los 40 y 50 años, y suele durar por varios años más. Esta se centra en la capacidad de enseñar, guiar y aprovechar lo aprendido.

Esto ha dejado claro que al igual que nuestro cuerpo, la inteligencia de las personas va cambiando con el paso de los años, para sacar lo mejor de cada uno, según su experiencia de vida y el lugar en donde se encuentra.

